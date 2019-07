Houd die droom maar klein

Als kind vond ik New York fascinerend. Op de muur van mijn kamer hing een foto met de tekst ‘I Love New York’ en eronder een foto van het Vrijheidsbeeld. Het symbool van vrijheid en verwelkoming van iedereen; terug­kerende Amerikanen, gasten en immigranten. Eén van de belangrijkste kernwaarden van de Verenigde Staten. Helaas staat het Vrijheidsbeeld niet symbool voor iedereen. En dat is in de afgelopen vier jaar meer en meer zichtbaar geworden.

In mijn stad Utrecht staat naast de Domtoren een kleine versie van het Vrijheidsbeeld. Wat de VS in het groot doen, doen wij in Nederland in het klein. De Verenigde Staten hebben Donald Trump, wij Mark Rutte. En toen de Nederlandse premier Jan Peter Balkenende was, hadden de Verenigde Staten George W. Bush. Tijdens beide ambtsperioden was het helaas niet het kleine Nederland dat als David de strijd tegen de reusachtige kampvechter Goliat voerde. Onze davids werkten samen met Goliat. Ook nu zingen en dansen de VS een slechte versie van de macarena en playbackt Nederland gewoon gezellig mee. Met de mededeling dat wie dit gezang en gedans niet bevalt, mag terugkeren naar zijn of haar oorsprong.

Prachtig verhaal

Als kind droomde ik regelmatig over New York. Overtuigd dat wanneer ik groot was, ik daar in New York mijn vrijheid zou vinden. Tijdens het eindexamen van mijn middelbare school moest ik een buitenlandse vakantie-ervaring bespreken. Lastig, aangezien ik nog nooit op ­vakantie was geweest. Gelukkig lieten mijn dromen mij niet in de steek en schreef ik een prachtig verhaal over mijn bezoek aan New York; de stad waar ik mijn vrijheid vond.

Kort na mijn eindexamen brak de burgeroorlog uit in mijn geboorteland Sierra Leone en moest ik naar het buitenland vluchten. Uiteraard had ik mijn zinnen gezet op New York, maar uiteindelijk kwam ik in Amsterdam. Eerst was dit een teleurstelling, tot ik mij realiseerde dat New York ooit Nieuw Amsterdam heette. Alles wat in de Verenigde Staten in het groot gebeurt, begint met een kleine druppel in Nederland.

In 2012 heb ik voor het eerst New York en het Vrijheidsbeeld bezocht. Het was een bevrijdende en bijna magische ervaring. Het beeld van mijn vrijheid was immens en torende als een gigantische vrouw boven mij uit. Met een toorts in de ene hand en een plaquette in de andere. Ik kon de euforie voelen van de talloze immigranten die per boot de VS bereikten en werden verwelkomd door het Vrijheidsbeeld. Het symbool dat hun lange reis ten einde was gekomen en hun nieuwe leven in volle glorie en rijkdom kon beginnen. Het beeld vertegenwoordigt voor veel mensen nog steeds de Amerikaanse Droom.

Mini-Vrijheidsbeeld

Mijn Nederlandse Droom wordt gekenmerkt door het mini-Vrijheidsbeeld in Utrecht. Het zegt me dat vrijheid stapje voor stapje dichterbij komt en zich niet ineens openbaart. En ook dat respect en dankbaarheid je van de ene vrijheid naar de andere brengen. Dus jaag niet te snel grote veranderingen of grote dromen na. Doe het klein en met aandacht. Of zoals de Nederlanders vaak zeggen: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg!

Waarschijnlijk is dit gezegde bedacht door iemand die vond dat ­mensen zich niet opvallend of afwijkend zouden moeten gedragen. Maar wat als mensen dit toch doen? Dan toont Nederland haar defensieve ik. Zelfs als we de macarena verkeerd uitvoeren, mogen mensen er geen kritiek op uiten. En zeker geen commentaar uit het buitenland, of van niet-witte Nederlanders.

Juist zij moeten hun mond houden, vooral normaal doen, en gewoon dankbaar zijn. Of anders oppleuren. Wat ze inmiddels in de VS groots hebben overgenomen: SEND THEM BACK.

Babah Tarawally is schrijver, columnist en programmamaker. Voor Trouw schrijft hij om de week over (verborgen) discriminatie en racisme, maar vooral over manieren om elkaar op dit thema te kunnen verstaan.