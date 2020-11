Houd de scholen zo lang mogelijk open

Het oplopende aantal besmettingen baart zorgen, maar het sluiten van scholen moet in het belang van de kinderen worden bezien als uiterste maatregel, vindt directeur van Unicef Suzanne Laszlo.

De rechten en belangen van Nederlandse kinderen worden nauwelijks meegenomen in het coronabeleid, concludeerde Unicef in mei van dit jaar, op basis van onderzoek in samenwerking met de Universiteit Leiden. Nu er steeds meer berichten in de media verschijnen waarin wordt ­opgeroepen de scholen te sluiten vanwege het aantal coronagevallen, nemen onze zorgen nog verder toe. Juist nu moet het belang van het kind voorop staan, zoals is vast­gelegd in artikel 3 van het ­Kinderrechtenverdrag van de VN.

Tijdens de vorige lockdown ontving de Kindertelefoon 40 procent meer telefoontjes van kinderen die zich thuis onveilig voelen, en wereldwijd signaleerde de VN een toename van huiselijk geweld. We moeten niet vergeten dat school ook een veilige plek is voor kinderen. Op school is een kind in beeld bij de mentor en bij vertrouwenspersonen, die soms als eerste problemen signaleren.

Achterstand

In het VN-Kinderrechtenverdrag staat dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Dit recht komt in de knel, doordat niet alle ouders even goed in staat zijn om thuisonderwijs te geven. Niet alle ouders kunnen goed genoeg helpen bij huiswerk, bijvoorbeeld omdat zij de taal niet machtig zijn. In minder draagkrachtige huishoudens is niet altijd een goede wifi-verbinding aanwezig en beschikken niet alle kinderen over een eigen laptop om online onderwijs te volgen. Dit betekent dat bij het sluiten van de scholen kansenongelijkheid wordt vergroot en achterstand ontstaat die niet altijd in te halen valt.

Eigenwaarde

School is voor veel kinderen meer dan alleen een plek om te leren. Het contact met leeftijdsgenoten stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook de eigenwaarde en het geloof in het eigen kunnen wordt op school mede ontwikkeld. Juist die eigenwaarde kan door wéér een schoolsluiting een deuk oplopen.

Nu er zo veel onrust in de maatschappij is, kunnen kinderen onzeker worden en ontstaan er steeds meer mentale klachten bij jongeren. Bovendien krijgen veel jongeren het gevoel dat beslissingen over hun hoofden heen worden genomen. Belangrijk is dat zij mee mogen denken en praten.

Onderwijspersoneel en leerlingen hebben terechte zorgen voor zichzelf of voor hun familieleden. Niet op alle scholen kunnen de beschermingsmaatregelen goed gehandhaafd worden. Maar de scholen daarom sluiten, is geen oplossing.

Na een korte sluiting is dit probleem niet opgelost. Ook ondermijnt het alle inzet die docenten en leerlingen nu leveren om de scholen open te kunnen houden. Unicef pleit er daarom voor dat alles op alles wordt gezet om de scholen open te houden en creatief te kijken naar mogelijkheden om de zorgen te verminderen.

Laten we de positieve voorbeelden van scholen die er goed in slagen om oplossingen te vinden in deze moeilijke coronatijd beter zichtbaar maken.

Creatieve oplossingen

Hulp vanuit de overheid is hierbij ook gewenst. Hulp om ervoor te zorgen dat scholen voldoende ondersteuning hebben om creatief naar oplossingen te kijken, zodat iedereen op school zich aan de maatregelen kan houden. Denk daarbij aan kennisuitwisseling, het inzetten van extra ruimtes, andere indeling van de lesroosters, kleinere klassen en beter testbeleid voor personeel.

Maar ook: duidelijker landelijke regelgeving met juiste ondersteuning voor scholen voor al het extra werk. Zoals het regelen van noodzakelijke beschermingsmaatregelen om veiligheid van onderwijzend personeel en leerlingen te waarborgen. Scholen zijn op zichzelf aangewezen, maar we hebben elkaar nodig om te kijken naar mogelijkheden voor jongeren en kinderen om zich maximaal te ontplooien, ook nu.

Lees ook:

Deze maatregelen kan het kabinet nog nemen om het aantal besmettingen te verlagen

Mogelijk kondigt het kabinet nieuwe beperkingen aan, nu het aantal besmettingen hoog blijft. Welke maatregelen kan het kabinet nog nemen?

Zo ver dat alle scholen moeten sluiten, is het nog lang niet

Oplopende besmettingen onder tieners en alarmerende lerarenenquêtes roepen de vraag op of de scholen dicht moeten. Maar eigenlijk wil niemand dat.