Houd bij asielopvang ruimte voor pieken

De beelden van de opvang van Afghaanse vluchtelingen zijn vaker langsgekomen: tenten die worden opgebouwd, omwonenden die protesteren, bussen die aankomen op ternauwernood gereedgekomen locaties. De komst van vluchtelingen lijkt altijd te nopen tot improvisatie. En dat heeft iets ongemakkelijks, net of Nederland niet echt met de komst van vluchtelingen rekening houdt.

Terwijl die komst toch niet heel verrassend is. Sinds de piek van 2015, toen grote aantallen Syriërs naar Europa kwamen op de vlucht voor de oorlog in hun land, melden zich nog steeds jaarlijks ongeveer 20.000 asielzoekers. Vorig jaar en in de eerste helft van dit jaar was dat minder vanwege corona en de wereldwijde reisbeperkingen. Maar in het licht van die aantallen is het aantal extra mensen dat de afgelopen week vanuit Afghanistan aankwam nogal beperkt, vermoedelijk zo’n 1500. Dat maakt de noodzaak tot improvisatie best opvallend.

Het goede nieuws is dat het improviseren lukt. In allerijl zijn tenten opgezet, kazernes klaargemaakt, en kleren en voedselvoorziening geregeld. Maar er was soms wel protest omdat omwonenden zich overvallen voelden. Dat gebeurde ook in 2015, toen de aantallen uiteraard veel groter waren en er op nogal wat locaties ronduit fors verzet was tegen de extra asielcentra.

In twee richtingen zijn wel oplossingen mogelijk

Voor die noodzaak tot improvisatie zijn redenen. Vanwege de kosten geldt het helaas als onwenselijk om te grote capaciteit aan te houden. Bovendien zitten de bestaande centra ten onrechte vol. Er wonen vluchtelingen die al een verblijfsstatus hebben gekregen en die eigenlijk mogen doorstromen naar reguliere woonruimte elders. Dat lukt moeilijk, omdat gemeenten onvoldoende woonruimte beschikbaar maken voor hen. En er zitten uiteraard mensen van wie de aanvraag is afgewezen en die uitgezet zouden moeten worden.

Dat laatste blijft een taai probleem, maar in twee richtingen zijn wel oplossingen mogelijk. Meer ruimte in de bestaande opvang en voorspelbare locaties voor opschaling zijn nodig, want dit zal niet de laatste keer zijn dat er plotseling nieuwe groepen aankomen. Als die soepel kunnen worden opgevangen, dan ontstaat ook niet het beeld dat Nederland dit soort aantallen vluchtelingen slecht aankan. En beeldvorming is belangrijk in dit gevoelige dossier.

Daarnaast moeten vluchtelingen die hier mogen blijven zo snel mogelijk de centra uit. In hun eigen belang in de eerste plaats, zodat ze hun leven weer kunnen opbouwen en hun inburgering wordt bevorderd. Maar dus ook zeker omdat Nederland gezien de instabiliteit rond Europa heus vaker te maken zal krijgen met groepen mensen die hier een veilig bestaan zoeken en voor wie asielcentra de benodigde eerste opvang zijn.