Houd balans in aanpak jihadisten

Vaak zijn terugkeerders teleurgesteld is IS of Al-Qaida, maar hun jihadistische veren zijn ze niet verloren. Nederland pakt zijn Syriëgangers al jaren aan met een mix van repressie en ondersteuning, zoals deradicaliseringsprogramma's bij terugkeer. Maar de laatste tijd gaan de handschoenen steeds vaker uit. De vraag is of daarmee de verdachten van een terroristisch misdrijf niet te veel ontdaan worden van hun burgerrechten. De verschillen met verdachten van 'gewone' serieuze misdaden worden steeds groter. Waarschuwende geluiden hierover van advocaten zijn terecht.

Lees verder na de advertentie

Het Nederlandse OM richt zich nu bijvoorbeeld op de veroordeling van Syriëgangers terwijl die zelf nog in IS-gebied verkeren. De verdachten zijn dus zelf niet aanwezig, kunnen geen toelichting geven of eventueel berouw uitspreken. Ook de zichtbaarheid voor de samenleving, toch een van de principes achter de openbaarheid van de rechtspraak, vermindert op die manier.

Syriëgangers hebben familie hier en hun celstraf duurt niet eindeloos, ze moeten dus ooit reïntegreren

Veerkracht Andere nieuwe voorstellen gaan nog veel verder, zoals afname van het kiesrecht na een veroordeling, of verlenging van de voorlopige hechtenis. Vooropgesteld: het gevaar van de terugkeerders voor de Europese democratieën, alleen al in de vorm van aanslagen, is onmiskenbaar aanwezig. Landen als Frankrijk gaan veel verder dan Nederland, bijvoorbeeld met hun jacht op Syriëgangers door Franse veiligheidsdiensten binnen IS-gebied. Zover gaat Nederland - voor zover bekend is - gelukkig niet. Nederland dient de 'aanpak op maat' goed te bewaken. Waar er solide bewijs ligt, moet er veroordeling volgen. Daarbij moet betere en intensieve samenwerking met de islamitische gemeenschap nieuwe radicalisering voorkomen. Tot nu toe is het aantal terugkeerders nog niet dusdanig groot dat dit maatwerk onmogelijk wordt. Want uiteindelijk dient een samenleving zich te realiseren dat de meeste Syriëgangers niet voor altijd 'weg' zijn. Zij hebben familie hier, hun celstraf duurt niet eindeloos (tot nu toe zijn er straffen van een tot zes jaar uitgedeeld) en ze zullen dus ooit weer moeten reïntegreren. Naast harde aanpak moet de samenleving dus blijven werken aan haar veerkracht om jihadistische ideologieën een weerwoord te bieden. De mening van de krant, verwoord door de hoofdredactie en senior redacteuren.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.