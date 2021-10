Hou het toch maar op God met een hoofdletter

Als je God schrijft met een hoofdletter of ‘eerbiedskapitaal’, ontken je dan hoe nabij hij (of Hij) kan zijn? Ze simpel ligt het niet, betoogt Matthijs Haak, predikant in Dordrecht.

Schrijf je ‘Hij’ of ‘hij’ als het over God gaat? De discussie over eerbiedskapitalen lijkt muggenzifterij, maar mijn collega Jaco Zuurmond maakt inzichtelijk wat daarin meekomt (Trouw, 9 oktober). Eerbiedskapitalen kunnen ervoor zorgen dat God een ‘abstract opperwezen’ is, terwijl de Bijbel juist vertelt dat God nabij wil zijn, zegt Zuurmond. God neemt in Christus zelfs een mensengestalte aan. Dan past het nabije ‘hij’.

Zuurmond heeft een punt. Maar ik volg hem niet. Dat zit vast op de tegenstelling abstract versus nabij. Volgens mij brengt de Bijbel God op een andere manier ter sprake. Het boek Paul: A Biography (2018) van Tom Wright helpt je om dat te zien. Wright beschrijft het bekeringsverhaal van schriftgeleerde Saulus (Handelingen 9).

Wright plaatst dit verhaal in de context van het jodendom van toen. Gelovigen verwachtten het grootse herstel waarvan de profeten spraken. God zou in eigen Persoon naar de tempel komen. Door godsdienstige rituelen konden gelovigen bezig zijn met dat moment en er zo alvast iets van ervaren. En dan wordt Saulus plotseling door een hemels licht omstraald. Hij is totaal van de kaart. Is dit het langverwachte moment? Wat een schok als blijkt dat Saulus te maken heeft met Jezus!

Bij nabijheid hoort ‘hij’, bij verhevenheid hoort het eerbiedige ‘Hij’

Het bovenstaande maakt duidelijk dat het niet gaat om abstract of nabij maar om verheven en nabij. Van dat laatste getuigt de Bijbel vaak. Denk aan Jesaja’s woorden dat de Verhevene in heiligheid troont en bij de onaanzienlijken. De evangeliën vertellen van Gods nabijheid, tot aan Jezus’ sterven toe. Hij is doodgewoon, zogezegd. Evenzeer laten de evangeliën verhevenheid zien. Jezus zegt en doet dingen die voorbehouden zijn aan God alleen. Hij is aanbiddelijk.

Wat betekent dit voor de eerbiedskapitalen? Bij nabijheid hoort ‘hij’. Bij verhevenheid hoort het eerbiedige ‘Hij’. De Bijbel zegt dat deze twee elkaar niet uitsluiten. Blijkbaar is God niet ‘Hij’ die zich laat wegduwen in de hemel zodat je van ‘hem’ geen last hebt. Net zo goed is God niet ‘hij’ die zich laat opsluiten in onze werkelijkheid alsof ‘Hij’ die niet helemaal zou omvatten.

Wie gaat vertalen zal moeten kiezen tussen het gebruik van ‘Hij’ of ‘hij’. De NBV21 laat de eerbiedskapitalen terugkomen. Ik vind dat een goed te verdedigen keuze. Bij het lezen ontmoet je steeds die Ander. In begrijpelijke taal lees je een verhaal dat je steeds verwonderd doet staan. Niet normaal hoe nabij God is gekomen en met ons omgaat.

