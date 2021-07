Hou het OM niet op afstand in de euthanasiepraktijk

Wat mag er nu wel en niet als het gaat om euthanasie bij mensen die zelf hun belangen niet meer kunnen afwegen? Vorig jaar deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak in een zaak tegen een verpleeghuisarts die euthanasie had verleend aan een 74-jarige vrouw die door dementie wilsonbekwaam was geworden. De arts had onzorgvuldig gehandeld, vond het Openbaar Ministerie. De rechtbank ontsloeg haar van rechtsvervolging, en die uitspraak bleef bij de Hoge Raad overeind.

Voor de Regionale Toetsingscomissies Euthanasie (RTE) - die zich over elk euthanasiegeval moeten buigen - was dat aanleiding om de artsenrichtlijn voor euthanasie: er kwam meer ruimte om euthanasie te verlenen aan wilsonbekwame mensen.

Het OM is daar boos over, bleek vorige week. De procureur-generaal vindt dat de RTE de uitspraak van de Hoge Raad in de artsenrichtlijn te ruim interpreteren, en hij maakt zich er bovendien zorgen over dat de RTE steeds minder euthanasiezaken aan het OM voorleggen. In 2017 ontving het OM nog twaalf zaken die door de RTE als onzorgvuldig waren bestempeld, vorig jaar nog maar twee.

Die zorgen zijn terecht. De indruk kan ontstaan dat de RTE proberen om het OM op afstand te houden. En dat is zeer onwenselijk. Natuurlijk, het is voor betrokkenen ingrijpend en kan voor hen misschien zelfs als bedreigend worden ervaren als het OM zich over een euthanasiegeval buigt. Maar een goede, zorgvuldige euthanasiepraktijk is juist gebaat bij grote betrokkenheid van het OM. In het verleden heeft jurisprudentie eraan bijgedragen dat de kaders van de euthanasiepraktijk duidelijker werden. En duidelijkheid is precies wat de euthanasiepraktijk in deze fase nodig heeft. Het OM heeft allang laten zien op een zeer zorgvuldige wijze om te gaan met zaken die daar op het bureau belanden: het vervolgen van artsen omdat ze onzorgvuldig hebben gehandeld in euthanasiezaken is een grote zeldzaamheid. Geef het OM daarom de rol die het daarin moet vervullen.

De top van het OM wil bovendien dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de oordelen van de euthanasiecommissies in zaken die zij als ‘zorgvuldig’ hebben bestempeld. Dat is een goed idee, want daar is nu te weinig zicht op. En juist in een veranderende euthanasiepraktijk waarbij euthanasie bij wilsonbekwame mensen vaker aan de orde zal komen is dat zicht zeer wenselijk. De RTE spelen een uitermate belangrijke rol in de Nederlandse euthanasiepraktijk, maar het zijn uiteindelijk niet die RTE die bepalen hoe die praktijk er precies uit moet zien.