Hopen op gezond verstand of toch verplichte vaccinatie?

De bezwaren van hun ouders stoelden niet op wetenschappelijke inzichten, maar op een levensovertuiging. De mens diende niet in te grijpen in de natuur die door God bestierd wordt.

Steven was van 1906. De kwestie rond verplichte vaccinatie had toen al zeker een halve eeuw flink gewoed in politiek en maatschappij. En ook toen botsten vrijheid van godsdienst en de zorgplicht van de overheid. Alleen waren toen niet de mazelen, maar de pokken inzet van debat. Eerst was het pokkenbriefje verplicht om naar school te kunnen gaan, daarna werd dat weer afgeschaft, mede op aandringen van orthodoxe protestanten, maar toen er in 1871 een epidemie uitbrak en er 23.000 doden vielen werd de verplichte pokkenvaccinatie in 1872 haastelijk weer ingevoerd.

Mazelen is minder dodelijk dan pokken, maar toch een ziekte waar kinderen flink last van kunnen hebben en complicaties van kunnen krijgen. Mazelen wordt ook wel gezien als een ziekte waar kinderen weerbaar van kunnen worden, schrijft Joost Laceulle, arts op 28 augustus.

Vandaar dat er ook ouders zijn die besluiten hun kind niet de BMR-vaccinatie te geven, tegen de bof, mazelen en rode hond. Dat is niet omdat ze op internet iets gelezen hebben over ernstige bijverschijnselen, maar omdat ze vertrouwen op de fysieke conditie van hun kinderen en hun weerstand willen verbeteren.

Wat is wijsheid?

In Nederland is na lange tijd de roep om verplichte vaccinatie weer terug. Vooropgesteld: op dit moment is geen sprake van een gevaarlijke situatie. Nederland is een veilig land als het gaat om besmettelijke ziektes als mazelen, kinkhoest of polio. Die veiligheid is er juist dankzij het vaccinatieprogramma, nog altijd op vrijwillige basis. Slechts 5 procent van de kinderen wordt niet ingeënt, om uiteenlopende redenen. De vaccinatie van die andere 95 procent voorkomt dat er uitbraken komen. Zoals bekend zijn er nu net wat meer ouders die hun kinderen niet alle vaccinaties willen laten geven, bijvoorbeeld niet de BMR, of misschien helemaal geen vaccinaties.

Als dat er een paar procent meer worden, kantelt de zaak en wordt de bescherming tegen deze ziektes voor kinderen die nog te jong zijn voor vaccinatie, een stuk minder. Een besluit om al dan niet te vaccineren treft dan ook altijd andermans kinderen.

Wat is nu wijsheid? Via zachte dwang ouders tot vaccinatie verleiden, bijvoorbeeld door kinderopvang het recht te geven ongevaccineerde kinderen te weigeren? Radicaal, net als in 1872, vaccinatie verplicht stellen? Of toch vertrouwen op het gezond verstand van ouders en hopen dat de vaccinatieangst snel overwaait?

Overigens heeft Steven zichzelf leren lezen, schrijven en vooral rekenen. Hij heeft geen pokken gekregen. Ik ben een van zijn kleinkinderen.

