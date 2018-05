Hopelijk bedenkt Trump zich en respecteert hij de Iran-deal ook na 12 mei

Ook nadat Trumps nieuwe boezemvriend, de Franse president Emmanuel Macron, afgelopen week een vurig pleidooi hield voor het in standhouden van de afspraken (de Duitse bondskanselier Angela Merkel deed er daarna nog een schepje bovenop), bleef Trump bij zijn standpunt. De deal die onder auspiciën van zijn voorganger Barack Obama werd gesloten, deugt volgens hem van geen kant.

Op 12 mei, de dag dat hij zijn halfjaarlijkse handtekening onder het akkoord moet zetten, dreigt Trump de Verenigde Staten terug te trekken en nieuwe sancties tegen Iran in te stellen. Een hoop Republikeinse politici in de VS juichen dat toe, maar verder krijgt Trump maar weinig handen op elkaar voor dit voornemen. Zelfs zijn minister van defensie Jim Mattis benadrukte nog vorige week dat er goede elementen in het akkoord zitten, en dat Iran onder strenge controle staat.

Recht op soevereiniteit

Dat is ook precies wat Trumps Europese bondgenoten hem proberen duidelijk te maken: Irans nucleaire programma is door het internationale akkoord echt ingeperkt. Het land is niet langer in staat om op korte termijn een kernwapen te ontwikkelen. Teheran houdt zich bovendien voorbeeldig aan de afspraken die in het akkoord staan. Allicht zou het beter zijn als Iran zich ook op andere vlakken beter zou gedragen, bijvoorbeeld door te stoppen met het ontwikkelen van langeafstandsraketten, of door niet langer abjecte regimes als dat van de Syrische president Assad militair te steunen.

Maar feit is: die zaken zijn geen onderdeel van het akkoord. Iran heeft onder de deal recht op zijn soevereiniteit, zoals Macron vorige week stelde in het Amerikaanse Congres, en dus ook op het ontwikkelen van conventionele wapens en het onderhouden van relaties. Daarom zei Macron dat hij zich wel wil inspannen om het daar apart met Teheran over te hebben, maar ook dat Frankrijk (net als Duitsland, China en Rusland) zelf niet van plan is uit het akkoord te stappen.

Het is te hopen dat Trump zich op het laatste moment bedenkt of laat overhalen, door Macron of Mattis, en de deal blijft respecteren. Niemand is gebaat bij een Alleingang van de Amerikanen op dit dossier. Met het oog op een eventueel nucleair akkoord met Noord-Korea zou het vanuit Trumps oogpunt bovendien helemaal niet handig zijn als hij het Iran-akkoord opblaast. Het is geen moment om je een onbetrouwbare partner te tonen.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees hier meer commentaren.