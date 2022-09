Hoort de Steen van Rosetta in Engeland thuis?

Zahi Hawass, egyptoloog en voormalig minister van oudheden van Egypte, heeft twee middelen om in de koloniale tijd verloren schatten van zijn land terug te halen: een felle stem en een dreigement. Afgelopen week verhief hij zijn stem tegen het British Museum dat de Steen van Rosetta niet wil teruggeven. Van het Egyptisch Museum in Berlijn wil hij de buste van Nefertiti terug, van het Louvre de Dierenriem van Dendéra, en de obelisk op de Place de la Concorde in Parijs hoort ook in Egypte. Ze zijn nauw verbonden met de geschiedenis en de identiteit van zijn land, stelt hij. Frankrijk, Groot Brittannië en Duitsland hebben ze gestolen.

Door de jaren heen heeft Hawass andere oud-koloniën ook gestimuleerd stukken op te eisen. Het dreigement dat hij voor onwillige westerse landen achter de hand houdt, is dat archeologen uit die landen niet langer toestemming krijgen om in Egypte opgravingen te doen.

Het British Museum heeft nog niet gereageerd; het is een van de meest behoudende instellingen ter wereld. In 2002 stelde het zich achter de Verklaring over het Belang en de Waarde van Universele Musea. Daarin beloofden grote westerse musea in de toekomst alleen nog eerlijke aankopen te doen. Zo wilden ze een eind maken aan het getouwtrek rond koloniale roofkunst. De namen van het Louvre, grote Duitse en Amerikaanse musea en ons eigen Rijksmuseum Amsterdam stonden eronder.

Meer bezoekers

Deze musea vonden dat zij meer bezoekers uit meer landen trokken dan welk museum in welke oud-kolonie ook en dat ze beter voor de schatten konden zorgen. Die waren inmiddels ook deel van hún geschiedenis. Het British Museum lijkt zich nog steeds aan die Verklaring vast te klampen.

Mijn eerste gedachte bij Hawass’s verzoek aan het Londense museum was dan ook: kansloos. Maar ik begon te twijfelen en kwam uiteindelijk tot deze conclusie: blijf niet naar die grote moloch in Londen staren maar richt je blik op ontwikkelingen elders.

Dat ‘elders’ ligt zowel in Groot-Brittannië als op het vasteland van Europa. Steeds meer Britse musea overleggen met voormalige koloniën over de teruggave van objecten die in de koloniale periode zonder toestemming of compensatie zijn meegenomen. De afgelopen jaren gingen voorouderlijke resten van Aboriginal volkeren in Australië, graf­objecten van First Nations in Noord-Amerika en door Britse soldaten in 1897 buitgemaakte Benin- objecten terug. Die houding maakt iets los.

Teruggave aan Panama

In andere Europese landen, waaronder Nederland, gebeurt iets vergelijkbaars. Anders dan het British Museum, heeft ons Nationaal Museum van Wereldculturen meer vertrouwen in musea in voormalige koloniën en is het bereid objecten terug te geven. Onlangs was het Leidse museum betrokken bij de teruggave van 343 archeologische voorwerpen aan Panama door een particulier.

Bij ons zou Hawass kansrijk zijn. Ook het Duitse Humboldt Forum beweegt en nam al afstand van de Verklaring uit 2002. Een Afrikaanse expert noemde die de ‘laatste verdedigingsmuur’ van de grote westerse musea. In Berlijn verschijnen scheuren in die muur. Soms door toedoen van eigen conservatoren en onderzoekers, soms door de landen van herkomst of de Afrikaanse diaspora in Duitsland. Duitse musea hebben inmiddels honderden Benin-objecten teruggeven aan Nigeria.

Deze ontwikkelingen kunnen het British Museum niet onberoerd laten. Intern rommelt het er al een beetje. Sommige medewerkers voelen zich ongemakkelijk bij het beleid. De Conservatieve regering biedt het museum voorlopig alle ruimte om geen koloniale roofkunst af te staan. Maar op een gegeven moment zal ook het British Museum zich niet meer kunnen verzetten tegen de trend om koloniale roofkunst terug te geven. Laten Egypte en andere gedupeerde oud-koloniën maar doorgaan met op de trommel te slaan.

Jos van Beurden is expert op het gebied van roofkunst en auteur van ‘Ongemakkelijk erfgoed: Koloniale collectie en teruggave in de Lage Landen’

