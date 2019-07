Dertig trotse mensen poseerden met hun diploma van de opleiding tot lasser. Het aantal vrouwen op de foto: nul. Dat is best raar. Ik leerde ooit lassen in mijn automobielopleiding en hoewel ik mij nooit verder bekwaamde in het vak, kan ik u verzekeren dat vrouwen het echt wel kunnen. In het Financieele Dagblad stond een foto waarop nieuwe meesters in de rechten hun diploma kregen. Her en der spotte ik een verdwaalde man in de groep vrouwen. Dat is best raar.

Zuidas-advocaat Mirjam de Blécourt hield in deze krant laatst nog een pleidooi voor het doorbreken van het ‘mannenkartel’. Vrouwenquota en financiële strafmaatregelen voor bedrijven die zich daar niet aan houden zijn noodzakelijk om tot een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen op topposities te komen. Dat móet volgens de Blécourt, want ‘daar zijn bedrijven bij gebaat’. In haar wereld, die van de topadvocatenkantoren, lukt dat niet ondanks het grote aantal vrouwen dat afstudeert als meester in de rechten. De meeste kantoren hebben wel tussen de veertig en vijftig procent vrouwelijke advocaten, maar bij slechts twee kantoren is een derde van de partners vrouw. De rest zit daar fors onder.

Ons eigen vrouwvolk wil niet aan de slag

Het bijzondere van deze discussie is dat de oproep voor een quotum altijd gaat over topposities. Ik hoor nooit iemand pleiten voor een vrouwenquotum bij vuilnisophalers, hoveniers, bouwvakkers of automonteurs. Terwijl het daar misschien wel veel harder nodig is. Er moeten enorme aantallen huizen worden gebouwd om de exploderende bevolkingsgroei op te vangen. We moeten allemaal afscheid nemen van onze gasgestookte cv-ketels en fornuizen, maar de mensen die de zonnepanelen en warmtepompen moeten installeren en onderhouden zijn simpelweg niet te vinden. Technische bedrijven schreeuwen om personeel, dus het lijkt me hoog tijd voor een vrouwenquotum op de steiger, in de meterkast en onder de motorkap.

We halen mensen uit het buitenland om het werk te doen, want ons eigen vrouwvolk wil niet aan de slag. Niet alleen in de bouw overigens. Ik brak dit weekend op vakantie in Zeeland een kies en kon gelukkig terecht bij de dienstdoende tandarts. Die sprak nauwelijks Nederlands, net zoals de vijfendertig procent van de Zeeuwse tandartsen die uit het buitenland komt. Bijna driekwart van de nieuwe generatie tandartsen in Nederland is vrouw, maar die willen te weinig uren werken. En dus is er een schreeuwend tandartsentekort.

Maar waar blijven de vrouwelijke rechtenstudenten op de foto in het FD? Ze stonden afgebeeld bij een alarmerend stuk over een vrouwenoverschot in de rechterlijke macht. De rechtspraak is gefeminiseerd, zestig procent van de rechters is tegenwoordig vrouw. Daar is dan weer de roep voor een mannenquotum. Want te veel vrouwen moeten we blijkbaar ook weer niet willen.

Columniste Marianne Zwagerman vervangt deze zomer, samen met Jamal Ouariachi, columnisten Sylvain Ephimenco en Stevo Akkerman.