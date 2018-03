Hoog tijd om wat wangslijm af te staan

Zaterdag stond VVV-aanvaller Lennart Thy niet op het voetbalveld. Hij was afwezig bij de klapper tegen PSV, want hij lag in het ziekenhuis. Of misschien was hij alweer thuis. Maar in staat om te voetballen was hij niet.

Thy koos voor wat dagen in het ziekenhuis om zijn bloed te geven, in plaats van scoren tegen PSV. Omdat leven belangrijker is dan voetbal.

Op zijn negentiende doneerde Lennart bloed, om wellicht ooit iemand met kanker te kunnen helpen. Leukemiepatiënten kunnen genezen door een stamceltransplantatie. De kans op een match met een potentiële donor is echter heel erg klein. Toch viel er nu, zeven jaar later, een brief bij Lennart op de mat. Of kreeg hij een telefoontje? Ik weet niet hoe dat gaat. Hoe dan ook, Lennart zei 'ja'. Koos voor wat dagen in het ziekenhuis om zijn bloed te geven, in plaats van scoren tegen PSV.

Nog zes weken te leven Een goede vriendin van mij had wat wangslijm met haar DNA afgestaan, schreef ze afgelopen week onder een bericht op Facebook. Het bericht waarop zij reageerde, ging over Oscar Westbroek, een jongen van 23 met acute leukemie. Hij had nog maximaal zes weken te leven, tenzij er een stamceldonor voor hem gevonden werd. Bij het bericht stond een foto van Oscar met zijn moeder. Een lieve blonde vrouw naast een lange jongen met een heel groot, kaal hoofd. Medicijnen zijn verwoestend. Een vriendelijke blik en een smalle glimlach droeg Oscar boven zijn blauwe trui met 'Ohio State' en een basketbal erop. Een sportfan, ongetwijfeld, deze stervende jongeman. De kans op een match was hier extra klein: Oscar had naast Nederlands ook Indisch bloed. Mijn vriendin, met diezelfde mix in haar lijf, twijfelde geen moment. Eén op vijftigduizend was de kans. "Ik hoop dat het op tijd is", schreef ze, "maar de kans is zó ontzettend klein." Ruim tienduizend keer werd het bericht gedeeld. Met mijn vriendin meldden zich twaalfduizend potentiële donoren voor Oscar aan.

Man of the Match Hersenen zijn rare dingen; de mijne hadden het verhaal van Lennart en Oscar onwillekeurig aan elkaar geknoopt. Dus ik dacht even... Maar zojuist las ik dat Oscar vlak voor het weekeinde is overleden. Nog geen tien dagen na de oproep op Facebook. Lennart Thy werd, al was hij niet eens aanwezig, zaterdag uitgeroepen tot Man of the Match. Naast de VVV-aanhang stonden ook alle dertigduizend PSV-fans op voor hem, met een ovationeel applaus. Ik hoop dat Lennart het ergens in zijn bed of op de bank gezien én gehoord heeft. Wat hij teweeg heeft gebracht, is ongetwijfeld niet onopgemerkt aan hem voorbijgegaan. Zoveel aandacht, wereldwijd, voor het feit dat hij het doneren van stamcellen verkoos boven voetbal. Voor één keer omarm ik daarom het woord 'voorbeeldfunctie'. Een voorbeeld is Lennart ook voor mij. Ik stond er nooit eerder bij stil dat het wellicht ooit redden van een leven zo eenvoudig is. Hoog tijd dus om wat wangslijm af te staan.