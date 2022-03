Hoog tijd dat landelijke partijen de subsidiëring van lokale partijen regelen

Op de radio klonk de stem van Lilian Marijnissen, die vertelde dat zij in Den Haag strijdt tegen ‘de leugens en bezuinigingen van Rutte IV’. Het bleek een campagnespotje voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze woensdag is de dag, zei de leider van de SP, dat de burger de kans heeft te laten zien dat het anders kan.

Het is zeker niet de eerste armoedige poging van een landelijke partij om de afkeer van het kabinet te misbruiken voor de lokale verkiezingen. Het gebeurt iedere vier jaar. En iedere keer slinkt de macht van de landelijke partijen verder.

De lokalen worden sterker en sterker. In 2018 behaalden zij gezamenlijk bijna 30 procent van de stemmen en het moet gek lopen wil dat percentage dit keer niet hoger uitvallen.

Het is een compliment waard dat lokale partijen zo’n stevige positie hebben weten te verwerven in gemeenteraden over het hele land. Zeker als je je realiseert dat zij geen aanspraak kunnen maken op subsidie van de rijksoverheid. Gevestigde landelijke partijen mogen met elkaar 25 miljoen euro verdelen, geld dat in de praktijk ook wordt gebruikt voor lokale campagnes. Lees: spotjes op de radio, billboards langs de weg, advertenties op sociale media.

Knokken om bestaansrecht

In 2018 oordeelde een onderzoekscommissie onder leiding van Kars Veling dat deze ongelijkheid ‘niet langer te verdedigen valt’. De wet die de financiering van politieke partijen regelt, stamt uit een tijd dat lokale partijen nog moesten knokken om bestaansrecht. Er is dus alle reden om die wet te herzien.

Dat gebeurt gelukkig ook. Zo is de Tweede Kamer van plan om donaties aan politieke partijen te maximeren, om absurde giften (denk aan een miljoen euro voor D66) in de toekomst te voorkomen. Maar de financiering van de lokalen schuift diezelfde Kamer angstvallig voor zich uit. Ondanks aandringen van met name de SP om dit zo snel mogelijk in orde te maken.

Het springende punt is dat het kabinet niet van plan lijkt hier de portemonnee voor te trekken. Geld voor lokalen zal ten koste gaan van de 25 miljoen die landelijke partijen krijgen. Het verklaart de weerstand in politiek Den Haag.

Kabinet en Kamer laten zich van hun slechtste kant zien. Gevestigde partijen wanen zich nog in een tijd dat ze – ook lokaal – de lakens uitdeelden en met elkaar bepaalden wat goed was voor de burger. Het is hoog tijd dat zij de relatieve nieuwkomers serieus nemen en de bijbehorende subsidiëring regelen. Dat heet fatsoenlijke politiek.

Weeffout

Er is nog een andere reden om lokalen de hand te reiken. Het biedt de mogelijkheid om een andere weeffout te corrigeren. Voor partijen die landelijk actief zijn geldt de verplichting dat zij giften boven de 4500 euro openbaar maken.

Voor gemeenteraden geldt deze regel niet. Merkwaardig eigenlijk, omdat lokalen voor inkomsten voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van giften. Hier dreigt de schijn te ontstaan dat onbekende donateurs voor ongewenste beïnvloeding kunnen zorgen. Dit is oplosbaar: maak alle donaties transparant, voor landelijke én lokale partijen. Ook de giften onder de 4500 euro. En financier ze allemaal naar behoren. Eerlijk oversteken.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.