Hoofddoek bij de politie: de trein is al op de rails van de verdeeldheid gezet

Nog geen week geleden was de vraag of het politie-uniform aan islamitische gewoontes aangepast zou moeten worden nog niet aan de orde. Of een moslim-agente onder haar pet een hoofddoek mag dragen? Je zou er bijna je schouders over ophalen. Er lag geen eis hierover en ook het aantal moslima’s dat geraakt zou kunnen worden door het onderwerp, was te verwaarlozen. Er heerste consensus en rust op dit front. Het politie-uniform is in Nederland neutraal en verdraagt geen religieuze, levensbeschouwelijke of politieke aanpassingen.

Tot een week geleden. Toen lanceerde de Amsterdamse politie het idee om een islamitische hoofddoek aan het uniform toe te voegen. In het Algemeen Dagblad zei politiechef Aalbersberg dat het voor sommige islamitische vrouwen aantrekkelijker kan worden om bij de politie te werken als ze een hoofddoek mogen dragen. Het antwoord van de politiek was quasi unaniem: bijna alle partijen lieten een duidelijk ‘nee’ horen. Minister van veiligheid en justitie Blok was ook onverbiddelijk: Geen sprake van. Daarop volgde afgelopen weekeinde een peiling van Maurice de Hond: 74 procent van de bevolking is tegen dit idee gekant.

De meerderheid zal opnieuw het gevoel krijgen dat iets van haar identiteit wordt afgepakt en een minderheid dat ze ge­dis­cri­mi­neerd wordt.

Maar het is al te laat. In kranten verschenen snel beschouwingen over landen die een hoofddoek bij politie wel toestaan. En de eerste pro-hoofddoek opiniestukken zijn al gesignaleerd, zoals in Trouw: hoogleraar Van der Burg vindt dat een hoofddoekverbod bij de politie tegen ‘Nederlandse traditie, normen en waarden’ indruist. Je moet het kunnen verzinnen. Maar nog belangrijker: het activistische wereldje is nu al gretig bovenop het onderwerp gesprongen. Afgelopen weekeinde vonden PvdA-raadslid Sofyan Mbarki en Esmaa Alariachi, tv-presentatrice van het vroegere ‘Meiden van Halal’, een agente die bereid was een hoofddoek onder haar pet te dragen. Publiciteit en commotie verzekerd.

Verdeeldheid Je kunt je schouders hierover blijven ophalen maar de trein is al op de rails van de verdeeldheid gezet. Velen zullen volgens etnische, religieuze of politieke affiniteit binnenkort hun positie bepalen. Gemeenschappen zullen tegenover elkaar komen te staan. De meerderheid zal opnieuw het gevoel krijgen dat iets van haar identiteit wordt afgepakt en een minderheid dat ze gediscrimineerd en onderdrukt wordt. Een dergelijke polarisatie gaat uiteindelijk ten koste van de cohesie en de harmonie die een natie, die door immigratie veranderd is, nodig heeft om als geheel harmonieus te functioneren. Maar aan wat doet deze gang van zaken denken? Op 12 november 2011 werd Quinsy Gario met drie andere activisten in Dordrecht tijdens de intocht van Sinterklaas hardhandig gearresteerd. Ze droegen T-shirts met erop: 'Zwarte Piet is racisme'. Er moeten toen miljoenen Nederlanders nonchalant hun schouders hebben opgehaald met de gedachte: het waait wel over.

