Honderd worden, is dat wel een fijn vooruitzicht?

Vier jaar later stierf hij, in het jaar 430. Aurelius Augustinus dus, de hardwerkende kerkvader, bereikte een respectabele leeftijd, voor iemand uit de vijfde eeuw. Hij werd maar acht jaar minder oud dan de gemiddelde man nu.

Want die heeft, als hij eenmaal 65 is, gemiddeld nog 19 jaar te leven. Niet alle mannen van nu blijven zo hard doorwerken als onze nijvere kerkvader. En de meeste mannen hebben de laatste vijf jaar van hun leven last van allerlei beperkingen, zoals slechter horen, minder goed kunnen lopen, minder goed kunnen zien. En van eenzaamheid.

Van kwalen en beperkingen had Augustinus zeker ook last, van eenzaamheid minder. Hij woonde vanaf zijn 34ste in een door hemzelf opgerichte kloosterlijke leefgemeenschap. Als geestelijke bleef hij in functie. Wat dat betreft had de kerk al vroeg een soort ouderenbeleid. Hij had geen last van een gevoel van zinloosheid of overbodigheid. Hij had het druk en hij had haast om zijn klus af te maken. Augustinus was geen Hendrik Groen, het personage uit boeken en van de tv-serie die als tachtiger balorig wil bewijzen dat hij er nog mag zijn.

De optimisten onder ons hopen op de techniek die tot minder gebrekkige jaren zal leiden