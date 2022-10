Homohaat is er in alle geledingen van de samenleving

Was ik net lekker bezig een verstandige, doordachte en evenwichtige mening te formuleren over Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü en de homo-acceptatie, met een bijrol voor Femke Halsema en de Amsterdamse moskeeën, stuitte ik op een fragment van dominee Gremdaat. “Is het niet juist fijn dat helder wordt waar homohaat vandaan komt?” vroeg hij in de talkshow HLF8. “Ik vind het wel goed dat-ie dat bandje niet draagt, zodat iedereen weet: daar komt de homohaat vandaan. Laten we elkaar geen mietje noemen en daar helder in zijn. Bij heel veel moslims komt de homohaat vandaan en bij streng evangelischen, het is wijd verspreid en dat moet naar voren komen.”

Hij had misschien de orthodoxe joden nog aan het rijtje kunnen toevoegen, maar ik dacht: ja, noem man en paard, weg met dat meel in de mond, we weten allemaal waar we het over hebben, zeg het dan ook maar. En toen las ik dat uitgerekend afgelopen weekend, het weekend van de regenboogband, duizenden supporters van FC Twente de tegenstander aldus verwelkomden: “Het zijn de homo’s van Groningen.” Even verderop, bij PSV tegen Utrecht, zong men: “Alle boeren zijn homo’s.” Het is een gok, maar ik durf ’m wel aan: deze tribunehelden waren noch strikt islamitisch, noch streng evangelisch, noch orthodox joods.

Wijzen naar deze of gene bevolkingsgroep verheldert niets

Ik moest, met andere woorden, ds. Gremdaat toch afvallen. Wijzen naar deze of gene bevolkingsgroep verheldert niets. Wie iets zinnigs wil zeggen over wat er dit weekeinde gebeurde, moet eerst erkennen dat homohaat in alle geledingen van de samenleving voorkomt, net als antisemitisme. Het kent grove en subtiele vormen, en het ene is net zo ernstig als het andere. De religieuze variant is een bijzonder geval, in die zin dat het mogelijk is op basis van heilige teksten homoseksuele relaties af te wijzen, zonder homo’s te haten. Let wel: ik ontken niet dat de fundamentalistisch-gelovige positie vaak samengaat met homohaat, ik zeg alleen dat het niet hóeft.

Als Kökçü dit met mij eens is, had hij het OneLove-bandje best kunnen dragen. Hij had ermee gezegd dat er in het voetbal ruimte, vrijheid en respect moet zijn voor iedereen, van welke seksuele kleur en praktijk dan ook.

Het verschaft de haters een alibi

Welke grenzen hij in zijn eigen leven trekt, moet hij zelf weten. Misschien heeft hij “niet helemaal begrepen waar die band voor staat”, zoals een bestuurslid van de Roze Kameraden suggereerde. Of misschien heeft hij zich willen verzetten tegen de sociale dwang rond deze vrijwillige actie, wat ik zou begrijpen, maar wat toch niet de doorslag zou mogen geven. Als iemand invloed kan hebben op supporters, is het de aanvoerder van het team. Daarvan afzien is niet zomaar wat, het verschaft de haters een alibi.

Spanning tussen dwang en vrijwilligheid was er zeker in Amsterdam, waar de moskeeën zich in het verdachtenbankje voelden gezet door burgemeester Halsema. Waarom werd hen afzonderlijk gevraagd geweld tegen lhbti+-personen af te keuren, waarom gebeurde dat niet in de gezamenlijkheid met kerk en synagoge? En waarom lag de tekst al klaar?

Als je niet wilt dat de ene minderheid wordt uitgespeeld tegen de andere, dan zul je verstandig, doordacht en evenwichtig moeten opereren.