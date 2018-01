Holland: 'Een toren zonder ramen, gevuld met nationale trots'

Die cilinder heeft geen ramen, wel gigantische letters boven de ingang: This is Holland. De eerste keer dat ik dat zag schoot ik in de lach. Het sombere gebouw leek me geen reclame voor ons land, maar ik heb, zo blijkt maar weer, weinig verstand van reclame, want dat is dus precies wat het wél is.

Lees verder na de advertentie

Een flight experience heet het, vastgegespt op een bewegende bank word je ondergedompeld in the best of Holland. Tulpenvelden en Elfstedentochten schieten voorbij op een koepelscherm terwijl de ruimte wordt volgeblazen met bloemenaroma’s en vrieskou. Een pretpark en een museum in één, lees ik op de website.

Ik associeer onze driekleur met de bomberjacks van racistische pubers

Elke dag bekijk ik de cilinder vanaf de pont en ik vind hem onheilspellend. Het is de vorm denk ik, de geslotenheid ervan in combinatie met die parmantige vlag op het dak. Meer een fort dan een museum, gebouwd om een vijand te weren.

Ongemak Mijn ongemak met rood-wit-blauw heeft vast te maken met de tijd waaruit ik kom. Ik associeer onze driekleur met de bomberjacks van racistische pubers die zich in de jaren negentig op school onderscheidden met een vlaggetje op de mouw. Toen dat werd verboden, kwamen de rood-wit-blauwe veters. Daar kan onze vlag natuurlijk niets aan doen, maar het maakt die vreemde attractie aan het IJ er in mijn ogen niet sympathieker op.