Hoger uurloon kan perverse prikkel zijn om minder te werken

Cruciale beroepen als zorg of onderwijs moeten beter betaald worden, bepleitte Sophie van Gool. Het zou tekorten oplossen. Volgens lezer Fred Verhees kan dat ertoe leiden dat mensen juist minder gaan werken.

Cruciale beroepen moeten beter betaald worden. Daartoe roept Sophie van Gool op (Opinie, 29 september). Dat zou helpen om de tekorten in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs te bestrijden. Zij maakt onderscheid tussen cruciale beroepen en ‘bullshit jobs’.

Dat onderscheid is te verfijnen: cruciale beroepen tref je vooral aan in de maatschappelijke en publieke sectoren en ‘bullshit jobs’ aanzienlijk vaker in de marktsector. Een belangrijk deel van het probleem van onvoldoende handen aan het bed of docenten voor de klas zou volgens Van Gool op te lossen zijn als vooral vrouwen met een parttime verband meer uren zouden werken.

Toch zou een eenvoudige verhoging van het uurloon in deze omstandigheden wel eens een perverse prikkel kunnen vormen. De keuze voor parttime werk en de gewenste omvang van het arbeidscontract worden sterk bepaald door het gewenste inkomen. Bij een hoger uurloon hoef je minder uren te werken. Je verdient dan misschien bij 16 uur werken evenveel als daarvoor in 20 uur.

Deeltijdwerkers, vooral vrouwen met een contract van minder dan 25 uur, willen best per direct gemiddeld 6 uur per week meer werken. Dat blijkt uit onderzoek van stichting Het Potentieel Pakken.

Een deel van deze parttimers kiest voor een klein contract, omdat meer werken financieel niet genoeg voordelen oplevert. Deze deeltijdwerkers gaan alleen meer uren werken als ze meer invloed krijgen op hun werkrooster en als ze het aantal arbeidsuren later weer kunnen aanpassen aan hun situatie.

Meegroeien

Maar de financiële prikkel om meer uren per week te werken, zal niet alleen moeten komen van een algemene loonsverhoging. Het uurloon kan ook meegroeien met het aantal werkuren. Beperk de verhoging bijvoorbeeld bij contracten tot zestien uur. Maar kies voor een bonus bij de extra te werken uren.

Geef bijvoorbeeld een bonus van 20 procent per uur voor het 17de tot en met 24ste uur, 40 procent bonus voor het 25ste tot en met 32ste uur en 60 procent bonus vanaf het 32se uur. Dat leidt op verschillende terreinen tot win-win situaties voor alle betrokken sociale partners.

In cao’s zijn deze financiële prikkels relatief eenvoudig in te passen. Zorg in de arbeidsovereenkomsten voor ondersteunende maatregelen inzake inroostering en een flexibeler urenaantal. Zo kunnen we cruciale beroepen in de maatschappelijke sectoren op korte termijn aantrekkelijker maken.

