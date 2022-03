Hoezo zijn we ‘selectief warm’ voor Oekraïense vluchtelingen!?

Nu Poetin dezelfde tactiek toepast in Oekraïne als eerder in Grozny (Tsjetsjenië) en Aleppo (Syrië) met martelaarstad Marioepol als afschrikwekkend voorbeeld, is de grootste vluchtelingencrisis in Europa sinds WOII een feit. Er zijn al tien miljoen Oekraïners die hun huis zijn ontvlucht en meer dan drie miljoen die bescherming in de Europese regio hebben gezocht.

Om het hoofd te bieden aan deze grootste naoorlogse crisis in Europa, nemen EU-landen uitzonderlijke maatregelen. In Nederland verwacht het kabinet (voorlopig) 50.000 Oekraïners te kunnen opvangen. Maar wat echt hartverwarmend blijkt, is de bereidheid van Nederlanders om zich actief in die opvang te mengen. Niet minder dan 35.000 potentiële gastgezinnen hebben zich al opgegeven. Je zou verwachten dat een dergelijk elan unaniem en met enthousiasme zou worden begroet, maar niets is minder waar.

Een actieve minderheid is nu al weken bezig in de media en daarbuiten om wat van deze solidariteit af te dingen. Al weken wordt er vergelijkingen getrokken met de ‘karige’ ontvangst van Syrische en andere vluchtelingen van buiten de regio. De criticasters hekelen de selectiviteit van Nederlanders, die meer geporteerd zouden zijn op ‘christenen met blauwe ogen, witte huid en blond haar’ dan op bruine, zwarte of moslimse vluchtelingen, hiermee suggererend dat een racistisch motief in het spel ligt. Dat we hier met de grootste crisis in Europa hebben te maken sinds 75 jaar wordt weggewuifd. Dat buiten ons eigen continent, van Midden-Oosten tot Afrika, Azië of Zuid-Amerika, Oekraïners amper op opvang hoeven te hopen, wordt nooit genoemd. Anders dan de EU die jaarlijks rond een half miljoen asielaanvragen telt (in 2019, 612.700 personen) die bijna allemaal van buiten de regio komen (met Syrië, Irak en Afghanistan als top drie). En Syrië dan? In 2013 woonden 11.665 Syriërs in Nederland. Door de komst van asielzoekers en nareizigers was dit aantal tot 113.126 opgelopen vorig jaar. Karige opvang?

Gisteren nog hoorde ik op Radio 1 hoofddocent Hans Siebers uit Tilburg onbeschaamd zijn vertrouwde riedeltje (zie ook de Volkskrant van 10 maart) afsteken: “Het nationalisme verklaart waarom we nu mensen met een Oekraïense achtergrond verwelkomen en de rode loper van medemenselijkheid uitrollen.” Ook gisteren publiceerde NRC Handelsblad prominent een lezersbrief: ‘Niettemin lijkt het broeder- en zusterschap in Europa groter nu het om mensen met dezelfde witte huidskleur gaat. Broedervolk. Eigen volk eerst.’ Hier wordt doelbewust extreem-rechts aangehaald. En als het concept eigen regio moet worden genoemd, gebeurt dit steeds vaker tussen aanhalingstekens. Alsof je met een pincet een stuk vuil moet opvissen.

Beseffen de aanstichters van deze morele ontwaarding hoeveel schade ze aanrichten op een moment dat solidariteit vereist is? Te beginnen met de 35.000 gastgezinnen die nu de facto door hen met nationalisme, sluimerend racisme en zelfs rechts-extremisme worden geassocieerd? Is de tijd niet gekomen om wrok en ideologische frustraties te laten varen om gezamenlijk de enige strijd te voeren die werkelijk telt?

