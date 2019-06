Hoezo snoept opa uit de pensioenpot?

Opa pakt geld uit de huishoudpot’ , luidt de openingszin van het artikel in Trouw (8 juni) met de kop ‘Wie betaalt het meest voor het nieuwe pensioenstelsel?’. Een vraag waar ik overigens geen duidelijk antwoord op vind in dit artikel van de redactie economie. Ik lees hooguit welke leeftijdsgroepen een eventueel voordeeltje of nadeeltje van het pensioen-akkoord kunnen verwachten, met de nadruk op -tje.

Lees verder na de advertentie

Voor mijn leeftijdsgroep was er ineens geen ruimte meer om eerder te stoppen

Dat opa geld uit de huishoudpot pakt, wordt mij uit het artikel evenmin duidelijk. Of het moet zijn dat wij 60-plussers, zoals vaak als het over pensioen gaat, worden gezien als ‘potverteerders’. Nu zijn wij dan ook nog eens ‘winnaar’ van het nieuwe pensioenakkoord. De AOW-leeftijd wordt maar liefst bevroren op 66 jaar en vier maanden en de pensioenen kunnen worden geïndexeerd, dus sneller omhoog maar ook sneller omlaag. Zoals het zich nu laat aanzien vooral sneller omlaag, want de rendementen van de pensioenbeleggingen zijn belabberd.

Mooie regelingen Ik ben geboren op 3 oktober 1953, een zogeheten babyboomer, maar dan wel eentje die niet van de eerder zo mooie regelingen heeft mogen profiteren. Een korte opsomming van de feiten. Op 23-jarige leeftijd ging ik aan het werk in het onderwijs. Na een paar jaar werken werd mijn salaris gekort met een inhoudingsplicht voor (semi-)ambtenaren (Bestek ’81). Even later was er een speciale korting voor onderwijzend personeel (Wiiso 1983), terwijl mijn startsalaris amper was gegroeid omdat de lonen naar beneden waren bijgesteld. Wel betaalde ik vanaf dag één pensioenpremie voor later en voor alle mensen die ouder waren, zoals onze grootouders, ouders, ooms en tantes, buren, oudere broers en zussen… Dat vond niemand onterecht. Inmiddels nader ik de 66 jaar en werk volop door. Ik betaal al meer dan veertig jaar premie voor míjn pensioen en dat van anderen. In de loop der jaren deed ik mee aan spaarloonregelingen voor extra oudedagsvoorzieningen. Die beleggingen zijn verworden tot een knap zuur, verschrompeld appeltje voor de dorst als gevolg van de bankencrisis en dezelfde belabberde rendementen als bij de pensioenfondsen.

Mooie beloftes Om nog maar te zwijgen van de destijds mooie belofte dat ik vervroegd zou kunnen stoppen met werken. Daarvoor moest ik wel maandelijks FPU-premie betalen. Natuurlijk in eerste instantie voor de ouderen die hiervoor in aanmerking kwamen. En zo vertrokken collega’s met 62 of 63 jaar, nagezwaaid door mijn generatie, zelfs nog toen er al sprake was van langer doorwerken. Die gelukkigen kregen in eerste instantie ook nog een pensioen berekend op hun eindsalaris, dat is uiteindelijk voor iedereen omgezet naar een berekening op het gemiddelde inkomen. Voor mijn leeftijdsgroep was er ineens geen ruimte meer om eerder te stoppen. Per Rutte-kabinet kwamen er jaren en maanden bij, waarover Rutte nu opmerkt: hysterie!

Weggezet Alle partijen vinden dat ik blij moet zijn met dit pensioenakkoord omdat ik vier maanden eerder met pensioen mag. Voor mijn rechtvaardigheidsgevoel ga ik op z’n minst een jaar en vier maanden láter met pensioen, is de voor mijn vervroegde uittreding betaalde premie verdwenen, is er grote onzekerheid of mijn pensioen nog wel waardevast is … én is er het bijzondere feit dat ik pas een maand na het bereiken van de AOW-leeftijd pensioen ontvang. Wat ik nog erger vind, is hoe mijn leeftijdsgroep wordt weggezet: als opa die geld pakt uit de huishoudpot. De enige die geld pakte uit de pensioen-huishoudpot en daar geen recht op had, waren de regeringen Lubbers en Kok; een pensioenroof van zo’n 32 miljard gulden uit de ambtenarenpensioenpot van het ABP om de overheidsfinanciën van het hele land op orde te brengen, maar dat lijkt iedereen vergeten.

Lees ook:

De 25-jarige, de 45-jarige of de 65-jarige: Wie betaalt het meest voor het nieuwe pensioenstelsel? Het voorlopige pensioenakkoord pakt voor iedere generatie anders uit. Een ruwe schets voor verschillende leeftijdsgroepen.