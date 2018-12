Hoezo ruimte om de industriële landbouw verder te helpen?

De huidige belasting van de natuur door de overmaat aan stikstof bedreigt het voortbestaan van een groot aantal ecosystemen en soorten. Het Europese Hof van Justitie heeft Nederland vorige maand daarover hard op de vingers getikt. Het stikstofbeleid volgens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is volgens het Hof alleen onder strenge voorwaarden verenigbaar met het Europees vastgestelde natuurbeleid. Alleen wanneer de wetenschappelijke kwaliteit kan worden gegarandeerd, zodat er geen twijfel bestaat over de schadelijkheid van plannen, is deze PAS-aanpak verenigbaar met de Europese Habitatrichtlijn.

Het is nu aan de Raad van State om te beoordelen of het PAS aan deze eisen voldoet. De uitspraak wordt op 14 februari verwacht.

Aannames kloppen niet

Cruciaal is dat bij de afweging ook de goede informatie over de natuurkwaliteit wordt gebruikt. En daar zijn flinke twijfels over. Het huidige beleid berust op twee discutabele aannamen. De eerste is dat de ingezette daling van de stikstofbelasting op de natuur in de toekomst verder doorzet. De tweede is dat met voldoende maatregelen in de natuurgebieden negatieve effecten van de stikstofovermaat teniet kunnen worden gedaan. Op grond hiervan krijgt met name de landbouw ruimte om zich verder te ontwikkelen.

Het lijkt een mooie oplossing voor zowel natuur als landbouw. Maar helaas toont de werkelijkheid dat de aannamen niet kloppen. Metingen van ammoniakconcentraties door het RIVM laten zien dat de stikstofbelasting in Natura 2000-gebieden de laatste tien jaar helemaal niet verder daalt en in sommige gebieden zelfs stijgt. Het niveau van de stikstofdepositie blijft voor veel ecosystemen en soorten te hoog om duurzaam te kunnen voortbestaan. In 2013 werd de toestand voor alle stikstofgevoelige habitattypen en voor 80 procent van de stikstofgevoelige soorten dan ook als matig tot zeer ongunstig beoordeeld. Er zijn geen aanwijzingen dat die slechte score sindsdien is verbeterd. Bij vlinders nemen enkele soorten toe die leven in een stikstofrijke omgeving. Maar de grote groep zeldzame soorten, zoals de kleine heivlinder, die leven in stikstofarme milieus, neemt af.

Hoezo is er dan ruimte om de industriële landbouw verder te helpen? Die ruimte zou alleen vrijgegeven mogen worden wanneer de stikstofovermaat uit de natuurgebieden zonder verdere schade kan worden afgevoerd.