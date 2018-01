Hoezo rooftocht van goed personeel door verpleeghuizen?

'Roof' associeer ik met: jezelf op grove wijze iets toe-eigenen wat jou eigenlijk niet toekomt. En in dat kader is het schandalig dat Aartsen deze term bezigt. Het getuigt ook van weinig solidariteit, iets waaraan in de gezondheidszorg juist grote behoefte is.

Mogelijk is hij nerveus geworden van het initiatief van noordelijke zorgorganisaties die hun krachten gebundeld hebben en nu gezamenlijk een imagocampagne voeren om mensen te interesseren voor de ouderenzorg? Hij zou zich eerder moeten beklagen over iets wat één van zijn eigen collega's doet. Diana Monissen, bestuurder van het Máxima kinderziekenhuis in aanbouw, verleidt (dus niet: rooft) op dit moment in Nederland (ja, in heel Nederland) de in haar ogen 'beste kinderverpleegkundigen' om straks vooral naar Utrecht te verhuizen. Dat dat in andere regio's wellicht tot problemen leidt, maakt haar niks uit, bleek toen haar die vraag werd gesteld op een recent symposium van toezichthouders in de zorg.

Wij zijn alle (on)bekende Nederlanders die zich hebben laten horen, veel dank verschuldigd. Maar velen zien over het hoofd waarom dat extra geld er daadwerkelijk is gekomen.

Terug naar de ouderenzorg. Een sector die al heel lang niet bepaald de favoriet is van afgestudeerde verpleegkundigen. Zo ook van ondergetekende, die ruim 30 jaar geleden koos voor het ziekenhuis en er pas veel later achterkwam hoe boeiend de ouderenzorg is. En: financieel wordt afgeknepen.

Alle, niet altijd terechte, kritiek en verontwaardiging in de media over de kwaliteit van ouderenzorg heeft er mede voor gezorgd dat er nu geld wordt vrijgemaakt. Wij zijn alle bekende en onbekende Nederlanders die zich hebben laten horen, veel dank verschuldigd. Echter, velen zien over het hoofd waarom dat geld er daadwerkelijk is gekomen. De bekrachtiging door de overheid van de minimale kwaliteitseisen, omgerekend in geld, is de basis voor de financiële injectie.