Hoezo mag het Westen de politie-agent van de wereld uithangen?

Waarom zouden Indonesië, Pakistan, India of China niet even verontwaardigd kunnen zijn? Juist om deze solistische oorlogshandelingen te voorkomen is er een Veiligheidsraad. De Amerikanen hebben een hekel aan dergelijke bovennationale instituties, omdat ze dan niet naar eigen inzichten kunnen spelen.

Het eigengereide, koloniaal optreden van deze landen ondermijnt de wereldrechtsorde, hoe wankel die ook is. Hoe kunnen zij nog met enige kracht van gelijk tegen andere landen optreden die met dezelfde eigengereidheid elders in de wereld de zaken gewelddadig naar hun hand willen zetten. Wat let Turkije en Iran in dit 'spel' ook voor eigen rechter te spelen?