Hoezo, blind op de VS vertrouwen?

In een interview waarschuwde Pete Hoekstra, de ambassadeur van de VS, ons ervoor geen 5G-technologie van Huawei te gebruiken. China is niet te vertrouwen, aldus Hoekstra, maar Amerika wel.

Het staat buiten kijf dat dergelijke infrastructuur een buitenlandse mogendheid verregaande toegang kan verschaffen tot ons dagelijks leven. En in een conflictsituatie zou dit zeker tegen ons gebruikt kunnen worden. Maar kunnen we de VS wel blind vertrouwen? Hoekstra beweert dat, anders dan in China, burgers en bedrijven in de VS juridische bescherming genieten. Bedoelt hij hiermee de geheime rechtbanken, de ministeriële goedkeuring zonder parlementair toezicht en de nogal losse interpretaties van de mensenrechten?

Trouwens, de Snowden-onthullingen gingen bovenal over het bespioneren van de ‘Amerikaanse bevolking’ door hun ‘eigen regering’. De bevolking van andere landen mag nog steeds zonder enige inperking worden bespied. Een fijn gevoel te weten dat de CIA en NSA legaal alles kunnen uitproberen op de Nederlandse bevolking. Je zou bijna spreken van vertrouwen.

Moreel appèl

De belangrijkere vraag is of het morele appèl op ons vertrouwen in de VS in algemene zin wel volstaat. De VS hebben namelijk nog wel meer uit te leggen. Wat betekent bijvoorbeeld de ‘America First’-doctrine voor onze verhoudingen? Hoe moeten we nu weten of de ambassadeur niet slechts de Amerikaanse belangen veiligstelt? Kunnen wij nog vertrouwen op democratie en mensenrechten als de hoogste waarden voor de VS? En zo niet, wat is het verschil met China? En wat betekent de dreiging van de Amerikaanse president om uit de Navo te stappen en om een handelsoorlog tegen de EU te beginnen voor ons bondgenootschap?

Waarom zijn we na 9/11 voorgelogen over de noodzaak van en de beweegredenen voor de Irak-oorlog: er waren geen massavernietigingswapens, er was geen relatie tussen Irak en 9/11, en heel toevallig was er heel veel olie. Door onze politieke steun toen zijn wij medeplichtig geworden aan de geheime gevangenissen over de hele wereld, waar mensen zijn gemarteld in naam van de vrijheid.

Wist u dat volgens onafhankelijke schattingen in die oorlog 1 miljoen Irakezen zijn gedood? Het gezag van het internationale volkerenrecht is hierdoor flink ondermijnd, inclusief het gezag van de VN-Veiligheidsraad en de geloofwaardigheid van ons Den Haag als hoofdstad van het internationaal recht. Ook is hierdoor een voedingsbodem voor IS en andere terreurbewegingen gecreëerd in het Midden-Oosten en over de hele wereld. Nederland is als bondgenoot van een leugen hiermee een expliciet doelwit geworden voor terreur. De VS hebben, kortom, nog wat uit te leggen aan het Nederlandse volk en specifiek aan een generatie die opgegroeid is in een wereld, gedomineerd door grotendeels onnodige, zelfgecreeerde angst – de War on Terror ‘American style’.