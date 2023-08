Hoewel hij een flets groen imago heeft, moeten we Hoekstra het voordeel van de twijfel gunnen

Tot verrassing van velen is Wopke Hoekstra door demissionair premier Rutte voorgedragen als Eurocommissaris in Brussel. De demissionair minister van buitenlandse zaken en eerder weinig succesvol partijleider van het CDA zal daar dan ongeveer voor een jaar verantwoordelijk worden voor de klimaatportefeuille. Daarna volgen de verkiezingen voor het Europees Parlement en verandert ook weer de samenstelling van de commissie. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft de voordracht van Rutte aanvaard.

Procedureel en inhoudelijk valt er veel aan te merken op deze overstap van Den Haag naar Brussel. Premier Rutte heeft zijn coalitiepartners niet betrokken bij de voordracht van Hoekstra. Sterker: zelfs niet voorgelegd aan de ministerraad. Het was zijn persoonlijk besluit en dat riekt naar willekeur.

Daarom zullen we niet weten waarom bijvoorbeeld D66-vicepremier Sigrid Kaag niet in beeld was. Als het gaat om klimaat en duurzaamheid heeft D66 betere papieren dan het CDA, bovendien is Kaag een zeer ervaren diplomaat. We weten ook niet of het een wens was van Von der Leyen om een christendemocraat tot opvolger te benoemen van sociaaldemocraat Frans Timmermans, architect van de Europese ‘green deal’ en de recente Europese Natuurherstelwet. Of dat Rutte en Von der Leyen er snel met elkaar over uit waren dat de huidige demissionair minister van buitenlandse zaken met zijn ervaring de ideale kandidaat is om voor een korte periode te werken aan een Europees klimaatbeleid. In ieder geval suggereert de snelheid waarmee de EU-commissievoorzitter Hoekstra’s kandidatuur dinsdag bekendmaakte, dat wel. Dat was direct na haar ontmoeting met hem.

Hoekstra wacht hoe dan ook nog een pittige confrontatie met het Europees Parlement waar de sociaaldemocraten en de Groenen boos zijn dat Timmermans opgevolgd wordt door een Nederlands politicus met een flets groen imago. Vorig jaar nam hij bijvoorbeeld afstand van zijn eigen kabinetsplan om in 2030 de helft minder stikstof uit te stoten. Het zou voor zijn geloofwaardigheid en voor het klimaat goed zijn als Hoekstra dat moment aangrijpt om zijn klimaatplannen, hoewel maar voor een jaar, stevig neer te zetten. Zijn voorganger, Timmermans, was zo succesvol door bijna drammerig vast te houden aan zijn koers en pas een concessie te doen als het echt niet anders kon.

Wat dit betreft moeten we Hoekstra het voordeel van de twijfel gunnen. Hij zal niet de enige zijn die als Paulus op weg naar Damascus door de bliksem wordt getroffen en radicaal van opvatting verandert. Wie de klimaatportefeuille aanvaardt zal er ook serieus werk van moeten maken, ook al is het maar voor een jaar.