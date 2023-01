Hoeveel Syriërs is Nederland nog bereid op te vangen?

Dat de sociale media los zouden gaan op de arrestatie in Arkel van een vermoedelijke jihadist uit Syrië was te verwachten. De Nederlandse overheid heeft als taak de veiligheid van Nederlandse ingezetenen te garanderen en niet de toegang tot Nederland voor criminelen en terroristen van Islamitische Staat (IS) vermomd als asielzoekers te faciliteren. Hier is verontwaardiging wel begrijpelijk. De verdachte zou als IS-aanhanger oorlogsmisdrijven in Syrië hebben gepleegd en heeft in 2019 asiel in Nederland aangevraagd. Een jaar later kreeg hij een sociale woning in Arkel en liet zijn gezin overkomen. Niet alleen wrang voor Nederlanders, maar ook voor echte Syrische vluchtelingen.

Gisteren merkte de Volkskrant op: ‘In Arkel knaagt de arrestatie van een Syrische dorpsgenoot ook aan het draagvlak voor het opvangen van vluchtelingen’. En zoals men weet was dat draagvlak eerder in heel Nederland al flink geslonken (driekwart van de Nederlanders wil volgens peilingen een tijdelijke asielstop). De Volkskrant gaf in zijn stuk het woord aan de SRV-man uit Arkel: “Er is geen woning te krijgen. Mensen zien dat asielzoekers wel sneller een huis krijgen. En als er dan ook nog zo iemand tussen blijkt te zitten, dat geeft wrijving.”

Vanzelfsprekend zijn de meeste Syrische vluchtelingen vreedzame mensen die oorlog en armoede zijn ontvlucht. Ik reken daarbij twee sympathieke gezinnen in onze buurt. Maar dit weerhoudt niemand ervan te constateren dat uit deze gemeenschap de incidenten groeiend zijn (eerwraak daargelaten). Het bekendste geval is de zogenoemde Balie-jihadist Aziz A., die in 2021 veroordeeld werd tot bijna 16 jaar cel.

In december werden ook twee Syrische broers (een is later vrijgelaten) in het Limburgse Stein opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Eerder vorig jaar werd in Kerkrade een Syriër aangehouden op verdenking van misdrijven tegen de menselijkheid in Syrië. Nog verontrustender is het uitvoerige artikel dat in het blad Wordt Vervolgd van Amnesty International (AI) in 2021 werd gepubliceerd met als titel: ‘Waarom worden misdadige Assad-handlangers in Nederland niet opgepakt?’ Volgens AI zouden ‘tientallen (!) handlangers van het Syrische regime die verdacht worden van geweld, vrij rondlopen in Nederland’.

Je zou bijna denken dat Nederland veel te coulant is met het verlenen van asiel aan groepen uit Syrië en niet adequaat screent. Dit zou mede de oorzaak kunnen zijn van een ongekende explosie van aanvragen uit Syrië vorig jaar. Met 19.989 aanvragen, wat 42 procent van alle aanvragen vormt, zijn Syrische asielmigranten de eerste groep in Nederland, ver voor de Turken (3802, 8 procent). Dit terwijl in de jaren 2018 en 2019, dus voor de pandemie, het totaal net boven de 5000 kwam. Het percentage van Syrische nareizigers en alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) was vorig jaar nog indrukwekkender: respectievelijk 66 en 58 procent van het totaal in hun categorie.

De oorlog in Syrië begon in 2011 en hoewel het conflict in hevigheid is afgenomen, verblijven nog miljoenen Syriërs als vluchtelingen in buurlanden. Hoeveel van hen is Nederland nog bereid op te vangen en hoe denken IND en vreemdelingenpolitie de screening te verbeteren? Kwesties die aan de basis van een breed debat zouden moeten liggen.

