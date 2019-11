Hoeveel scheelt het als je geen 130 meer rijdt? Stilte

Van snelheid krijg ik hartkloppingen en word ik angstig. En als mevrouw Ephi zelf aan het stuur zit, verander ik naast haar in een pratende dweil: “Hoho, Verstappen, kan het een onsje minder?” Maar zet me op een mountainbike, dan durf ik in een afdaling een lange neus naar Magere Hein te trekken. Paradox moet er zijn. Het liefst doe ik alle verplaatsingen op mijn e-bike. Deze week stond mijn teller op 72 (dijk)kilometers met een gemiddelde snelheid van 25,2 kilometer per uur.

Deze norm wil ik niet aan de modale autorijder opleggen, maar een substantiële verlaging van de maximumsnelheid is me in principe uit het hart gegrepen. Zeker als dit voor een betere leefomgeving en schonere longen kan zorgen. Ik ben alleen een tikkeltje somber als ik het adviesrapport over de stikstofcrisis (‘Niet alles kan’) van de commissie-Remkes lees. De pararaaf ‘mobiliteit’ waarin voor een snelheidsverlaging wordt gepleit, lijkt me aan de karige kant. Maar erger is dat er met geen komma over het totale effect van een snelheidsreductie wordt gerept. Het wegverkeer is maar voor 6 procent verantwoordelijk voor de stikstofemissies in Nederland. Wat blijft daarvan over als je geen 130 meer rijdt?

Stilte. 120 rijden betekent maar 5 procent minder uitstoot. Filerijden is vervuilender volgens Remkes! We zouden natuurlijk filerijden kunnen verbieden en dikke boetes voor die vieze filerijders uitschrijven. Dit gaat niet lukken.

Symboliek, leedvermaak en revanchisme lossen niets op

Het lijkt erop dat die snelheidsverlaging niet veel voor de stikstofcrisis gaat betekenen. Deze met veel tamtam begeleide maatregel lijkt eerder door de korte termijn (snel uitvoerbaar) en de hoogste symboliek ingegeven (vroem-vroempartij gaat afdruipen, hoera!).

Gisteren bij ‘Goedemorgen Nederland’ zag ik een vertegenwoordiger van het clubje Flitsmeister – dit moeten zeker rechtse rakkers zijn – een eigen bevindingen presenteren. Op een totaal van 650 miljoen kilometers die in vier weken gereden werden, zou in alleen 6 procent van de gevallen daadwerkelijk 130 kilometer worden gereden. Volgens Flitsmeister komt een verlaging tot 100 kilometer per uur dan op een reductie van 0,34 procent van de stikstofuitstoot. Ik wil dit niet geloven, maar als het waar is mogen we met z’n allen onze hoed opeten.

Gisteren op de voorpagina van de Volkskrant schreef de dienstdoende minicolumnist dat hij als ‘zuur links type’ bij snelheidsverlaging zijn geluk niet op kan: “Leedvermaak is lelijk, maar toch verkneukel ik me bij de gedachte aan de VVD’ers die het uit moeten leggen.”

Symboliek, leedvermaak en revanchisme lijken me geen afdoende oplossing voor de stikstofcrisis. Maar na het volplempen van het land met zeshonderd vervuilende biomassacentrales en een gasverbod dat ervoor zorgt dat 1,5 miljoen mensen hun energierekening straks amper kunnen betalen (Trouw) kan een inefficiënte snelheidsverlaging er nog bij. Jegens deze diepgroene regering is leedvermaak misschien wel op zijn plaats.

