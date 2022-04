Hoera voor koning Alex!

Luilak ik? Maar ik lag sinds vier uur de Koningsdageditie van Trouw in bed digitaal te lezen! Het hielp niet: al om 5 uur vierde de opgewekte jeugd van ons dorp aan de IJssel (200 huizen, 400 mensen) plus omstreken hun koningsherrie, nu in Luilakkabaal vervormd. Vroem, brauw, beurk werd er op de naast ons gelegen parking door al die uitlaten uitgebraakt. Met mijn kaken op elkaar geperst, liet ik binnensmonds een vloed verwensingen tegen mijn tanden klotsen. Om twee voor zes kwam de gemotoriseerde hooliganparade eindelijk in beweging. De straat vulde zich met scooters, brommers, crossmotoren en zelfs een quad met wapperende driekleur erop. Langslapers gezocht! Ik keek verschrikt naar de wrekers, verscholen achter de luxaflex.

Twee uur later was het de beurt aan de peuterbrigade op driewielers, trapautootjes, kinderfietsen, iedereen een bundel van lege blikjes achter zich slepend: kling, kling! Gek genoeg werkte dit wel verzachtend, folklore moet er zijn, nietwaar? In mijn Rotterdamse jaren geen luilakviering, geen Hollandse folklore maar alleen de geur van Turks doorgebakken lamsvlees en aangebrande Antilliaanse satésaus met brokken op Koninginnedag.

Bovendien had ik mezelf eindelijk een tolerante houding beloofd op die hyper drukke en lawaaiige dag van de monarchie. Vergeten was ook de eis van een lezer uit 2011 om mij strafrechtelijk te vervolgen wegens ‘het beledigen op schandelijke wijze van onze koningin’. Deze majesteitsschennis (‘Beatrix is verslaafd aan macht’) werd gelukkig door de officier van justitie in een brief niet ontvankelijk verklaard.

Maar er is meer: was ik nog echt zo republikeins als in mijn groene jaren? Ik las dat in Maastricht huizen met de leuzen ‘fuck de koning’ waren beklad en dat de ‘Actievoerders van de Republiek’ op Koningsdag in Maastricht tegen de monarchie zouden demonstreren. Sinds Kick Out Zwarte Piet heb ik een stevige weerzin voor opgewonden standjes die volksfeesten willen verstoren. Bovendien die Franse republiek, die model staat voor alle anderen, is niets anders geweest dan terreur en gewelddadige onderdrukking van andersdenkenden, geleid van A tot Z door halfdronken sansculotten.

Om één uur zette ik de tv aan en zag hoe een enthousiaste koning Alex in Maastricht een even enthousiaste menigte toesprak. Laat eens president Emmanuel Macron en premier Boris Johnson hetzelfde proberen op hun verjaardag. Rotte eieren en rijpe tomaten zullen die twee oogsten. Maar werkelijk verkocht was ik toen de koning een slechte opiniepeiling relativeerde met een politiek statement: als je niet tegen opbouwende kritiek kunt, “kun je eindigen als Poetin. En dat wil niemand”. Hoera!

Toen flitste het door mijn hoofd. Ik rende naar zolder en na wat zoekwerk vond ik hem, achtergelaten door de vorige bewoners zes jaar geleden. Ik greep hem, sprong een verdieping lager en plantte hem in de houder aan de buitenmuur. Zo heeft de hele koningsdag de Nederlandse vlag aan de gevel van deze kritische republikein gewapperd. Mag ik dan een lintje volgend jaar?

