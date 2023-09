Hoera, de periode van bezinning op roze en barbies is voorbij

Nu de kinderen weer naar school gaan, kom ik gelukkig opnieuw in de flow om te schrijven. Begrijp me niet verkeerd, we hebben een heerlijke zomer gehad. Maar hele dagen samen zijn, is soms behoorlijk intens. Door ons co-ouderschap waren de kinderen de laatste weken van de zomervakantie bij mij. Precies in de tijd van het WK-voetbal voor vrouwen en de week dat de Barbie-­movie doorbrak.

Mijn dochters zijn opgegroeid met een typisch Hollands consensusmodel. Sinds ze konden praten, mochten ze meebeslissen over hun kleding, de vakantiebestemming en grote veranderingen in het huis. Daar was ik als Afrikaanse vader in het begin minder blij mee. Een 4-jarige vragen waar we naartoe zouden gaan op vakantie was wat te veel gevraagd. Achteraf moet ik bekennen dat ik er geen spijt van heb. Mijn meiden hebben een eigen mening, kunnen goed argumenteren en zijn mondig. Maar goed ook in deze wereld.

De keerzijde is dat me af en toe het gevoel bekruipt nauwelijks grip te hebben op de situatie in huis. Dat zij bijna alles bepalen omdat het hun vakantie is, vind ik als vader moeilijk. Maar hun argumenten zijn soms zo sterk dat ik er als ouder geen speld tussen krijg. Zo wilden ze graag samen met mij naar de nieuwe Barbie-film in een roze outfit. Ik voelde me hier wat ongemakkelijk bij. Ik, als stoere zwarte man, in een roze outfit. Maar in een democratie regeert de meerderheid, dus wat kon ik anders doen dan toestemmen.

Bomvolle bioscoop

Mijn dochters weten dat ik nooit een fan ben geweest van barbie, omdat dit fenomeen het witte superioriteitscomplex een boost geeft. Ook was ik vroeger oprecht bezorgd dat het spelen met barbies hen een minderwaardigheids­gevoel zou geven. Mijn dochters hebben immers een donkerder huidskleur en missen het blonde steile haar. Gelukkig is er veel veranderd en zijn kleurrijke barbies gemakkelijker te vinden dan 15 jaar geleden. Toch geloof ik nog steeds dat het toonbeeld van de ‘perfecte’ barbie eerder een zonde dan een zegen is voor kinderen.

We kwamen aan bij een bomvolle bioscoop waar de meeste vrouwen en meisjes ook in het roze waren. Ik zag de weinig aanwezige mannen, meegekomen als chaperonnes, schuchter om zich heen kijken. Ik voelde de opwinding van mijn dochters stijgen toen de film op het punt stond te beginnen.

Het viel me op dat deze film echt gericht is op vrouwenemancipatie waarbij ze slim gebruik hebben gemaakt van het symbool barbie dat ontwaakt, zich uitspreekt en miljoenen mensen over de hele wereld mobiliseert op te komen voor gelijkheid. Wat mij betreft had de film nog veel verder mogen gaan door factoren als armoede, traditie en cultuur aan te wijzen die (nog steeds) schuilgaan achter de genderkloof in het onderwijs voor meisjes in vergelijking met jongens.

Sfeer bij WK-vrouwenvoetbal is liefdevoller

Niet alleen werd ik gedwongen om in het roze naar een barbiefilm te kijken, ook werd mijn tv-scherm thuis gedomineerd door hun keuze voor het WK-vrouwenvoetbal. Ik moet bekennen dat voetballende vrouwen het spel zeker aantrekkelijk maken. De sfeer, zowel op als buiten het veld, is veel liefdevoller in vergelijking met mannenvoetbal waar bijvoorbeeld openlijk racisme van hooligans naar zwarte spelers aan de orde van de week is.

Men zegt vaak dat de vakantie een periode van bezinning is. Absoluut waar, maar ik ben ook blij dat deze weer voorbij is en ik me kan laven aan mijn gestructureerde weekplanning.