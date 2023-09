Hoekstra’s benoeming kan ook een meesterzet blijken

Wopke Hoekstra gedraagt zich alsof hij eindexamen moet doen. Op dit moment zit hij aan een bureautje te studeren op Europees klimaatbeleid. Het ministerie van buitenlandse zaken heeft hij al overgedragen aan Hanke Bruins Slot, terwijl een datum voor de ondervraging nog niet eens bekend is.

Is dat overdreven? Waarschijnlijk niet. Het is werkelijk nogal wat, zo’n hoorzitting. Afgelopen dinsdag zat Iliana Ivanova, een nieuwe Bulgaarse commissaris, flink te zweten. In de eerste minuten van haar gesprek met het Europees Parlement moest ze al diplomatiek laveren, vooral toen haar werd gevraagd naar haar mening over de Spaanse voetbalcoach Rubiales.

Hoekstra heeft daarbij nog de pech dat de zaal voornamelijk zal bestaan uit leden van de parlementaire milieucommissie, die in Brussel geldt als de meest kritische commissie die er is. Wat de Europese Commissie ook aan klimaatmaatregelen bedenkt, in de ENVI vinden ze altijd dat het nog wel een tandje sneller kan.

Je kan ook daadwerkelijk zakken voor zo’n examen, zoals bijvoorbeeld de Franse Sylvie Goulard vier jaar geleden overkwam. Na twee snoeiharde ondervragingsrondes werd ze ongeschikt bevonden.

Dat risico loopt Hoekstra ook, want hij moet nogal wat uitleggen. Bij het Europees Parlement weten ze natuurlijk dat Hoekstra een jaar geleden nog vol vuur riep dat het Nederlandse kabinetsplan om in 2030 ruim de helft minder stikstof uit te stoten, te hoog gegrepen was. Laat die reductie nou net het doel van de EU zijn, waar hij als Eurocommissaris pal voor zal moeten staan.

Het wordt een moeilijke dag

Ook moet hij een goed antwoord bedenken over de Europese inzet op de volgende klimaattop. Wat vindt Eurocommissaris Hoekstra bijvoorbeeld van een speciaal schadefonds voor klimaatslachtoffers, een plan waar minister Hoekstra weinig in zag? Het zal een moeilijke dag worden. Dat het Sigrid Kaag makkelijker af zou gaan, staat buiten kijf.

Het schijnt nogal een puzzel te zijn om het gesprek in de agenda’s te passen. Dat is precies waar sommige tegenstanders op hopen. Die denken: hoe langer het duurt voor Hoekstra daadwerkelijk op zijn post zit, hoe minder hij kan verpesten in de voorbereiding van de klimaattop in Dubai, eind november. Die zijn opgelucht dat Ursula von der Leyen deze week naar de grote klimaatbijeenkomst in Kenia ging, in plaats van een nieuwe commissaris.

Maar er zijn, ook onder zijn tegenstanders, mensen die Hoekstra liever vandaag dan morgen zien beginnen. Die hopen: zodra een christendemocraat zelf verantwoordelijk is voor de Europese groene agenda, zal die fractie moeten inbinden. Dan wordt het voor het grootste blok in het Europees Parlement een stuk moeilijker om dwars te gaan liggen bijvoorbeeld bij een plan om in 2040 nog veel minder broeikasgas uit te stoten.

Gedacht wordt aan 90 procent minder dan in 1990. Lukt het Hoekstra om de christendemocraten met zo’n ambitie mee te krijgen, dan is dat enorme winst. Sigrid Kaag, van de liberalen, zou het in ieder geval niet gelukt zijn.