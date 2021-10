Hoekstra heeft alleen onethisch gehandeld met de kennis van nu

Iedereen sprak schande van Wopke Hoekstra's investeringen via een belastingparadijs. Maar feitelijk was er niets mis mee, betoogt masterstudent fiscaal recht Margot Albert.

Hoekstra’s naam prijkt op het lijstje met ‘belangrijkste onthullingen’ in de Pandora Papers. Volgens Investico, het platform dat met andere journalisten onderzoek deed, is de reden dat Hoekstra jarenlang een ‘verborgen belang in een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden’ had. Hoewel de investering zowel bij de Belastingdienst als bij het kabinet bekend was, spraken diverse media er schande van. Tot mijn verbazing bleek nergens uit waar de schande precies in zat. Tijd voor uitleg.

Als Nederlander betaal je belasting over het inkomen dat je waar dan ook ter wereld behaalt (wereldinkomen). In welk land de vennootschap waarin wordt geïnvesteerd ook is gevestigd, in Nederland moet inkomstenbelasting over de investering betaald worden. De Belastingdienst vergaart op twee manieren informatie over het inkomen van een belastingplichtige. Ten eerste doordat die dit zelf moet aangeven. Gebeurt dit niet, dan maakt die zich schuldig aan belastingontduiking. Ten tweede via instellingen als banken en buitenlandse belastingdiensten. In het geval van Hoekstra’s investering gaat het om het laatste. De Britse Maagdeneilanden wisselen namelijk slechts op verzoek informatie uit met de Nederlandse Belastingdienst. De kans dat de Belastingdienst achter belastingontduiking komt is in dit geval kleiner dan wanneer iemand zijn inkomsten uit bijvoorbeeld Duitsland niet aangeeft.

Geen plek voor nuances

Maar als Hoekstra zijn investering inderdaad heeft aangegeven, hoe kan dit nieuws dan zoveel stof doen opwaaien? Waarschijnlijk valt de combinatie van de woorden minister en belastingparadijs (Maagdeneilanden), in een wereld waarin belastingontwijking terecht steeds meer als immoreel wordt ervaren, zo slecht dat er geen plek is voor nuances. Daarbij is onze belastingwetgeving dermate ingewikkeld, dat velen, ook Kamerleden en journalisten, begrijpelijkerwijs niet weten hoe belastingen precies worden geheven. Zonder die kennis kunnen nieuwsberichten niet gefilterd worden op wat waar is en wat niet.

Men zou kunnen zeggen, ja dus? Of Hoekstra nu eerlijk belasting heeft betaald of niet, feit is dat hij heeft geïnvesteerd in een belastingparadijs en daarmee, zeker gezien zijn functie en strijd tegen belastingontwijking, ethisch onverantwoord heeft gehandeld.

Los van het feit dat het onethisch is om iemand in de media te veroordelen voor dingen die hij niet heeft gedaan, zit de ‘ja dus’ erin dat dit soort berichtgeving de discussie vertroebelt en daarmee afdoet aan de strijd tegen belastingontwijking.

Wel of niet binnen de kaders van de wet

De kaders van deze strijd draaien om de begrippen belastingontduiking, belastingontwijking en ethiek. Belastingontduiking is het bewust achterhouden van inkomen of vermogen, waardoor geen of minder belasting wordt betaald (illegaal en dus strafbaar). Ook belastingontwijking heeft tot doel minder belasting te betalen, met als wezenlijk verschil dat dit geheel binnen de wet plaatsvindt (legaal en dus niet strafbaar).

Omdat de afgelopen jaren de kwalijke gevolgen van belastingontwijking voor bijvoorbeeld ontwikkelingslanden steeds duidelijker zijn geworden, wordt dit meer en meer als ethisch onverantwoord gezien. Deze kennis heeft ertoe geleid dat steeds meer landen, waaronder Nederland, maatregelen treffen om dit tegen te gaan.

Hopelijk is nu duidelijk geworden dat Hoekstra zich met het aangeven van en belasting betalen over zijn investering niet schuldig heeft gemaakt aan belastingontduiking of belastingontwijking. Kan het dan als onethisch worden bestempeld, omdat investeringen via brievenbusfirma’s in belastingparadijzen hoe dan ook ongewenst zijn? Met de kennis van nu zou daar veel voor te zeggen zijn, maar die opvatting werd twaalf jaar geleden niet alom gedeeld.

Daarmee is Hoekstra veroordeeld voor het feit dat hij in 2019 120 km per uur op de snelweg reed. Hoewel in 2019 bekend was dat 100 km beter was voor het milieu, was iemand die 120 km reed niet strafbaar, noch kon worden gezegd dat hij ethisch onverantwoord reed.

