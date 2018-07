Hoe zouden Senegalezen reageren als hun voetbalselectie uit 17 blanken en 6 zwarten bestond?

Een grap met een serieuze ondertoon: zwarte mensen kijken waarschijnlijk liever naar zwarte spelers omdat voetbal primair een kwestie is van identificatie. De WK-selectie van Frankrijk bestaat uit 17 spelers van Afrikaanse komaf en 6 blanke spelers.

En soms kan het zo zijn, zoals op een gegeven moment in de tweede helft van Frankrijk-Denmarken, dat er 9 zwarte spelers en maar 2 blanken in het veld staan met een Frans shirt aan.

Hoe dit komt? Frankrijk heeft een jaar of vijftien geleden het roer omgegooid: van technisch voetbal dat het van balbezit moet hebben, naar countervoetbal dat op fysieke kracht en snelheid is gebaseerd. Daarvoor werd door Franse scouts vooral in de arme banlieue gerekruteerd, loerend naar grote, sterke en snelle jonge voetballers die meestal zwart zijn. Het spel oogt misschien niet zo fraai meer, maar wel efficiënter. De spannende wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Argentinië met wereldster in wording Kylian Mbappé in de hoofdrol, getuigde hiervan.

Neemt Frankrijk een racistische houding aan als het gaat om zijn nationale voetbalelftal?

Aan de andere kant kan er wel een probleem van vereenzelviging voor de Franse blanke toeschouwer ontstaan als diversiteit bijna uniformiteit wordt. Afgelopen zaterdag keken maar 12 miljoen Fransen naar die prachtige wedstrijd tegen Argentinië, wat nog geen 20 procent van de totale bevolking is. De laatste keer dat Nederland tegen Argentinië speelde (WK 2014) haalde de kijkdichtheid de 9 miljoen (een record), wat ruim de helft van de bevolking betekent.

Een opiniepeiling die Le Parisien vlak voor het WK hield deed het dagblad koppen: ‘53 procent van de Fransen houdt niet van deze Franse ploeg’. Een domper natuurlijk als een meerderheid van de bevolking haar elftal niet kan pruimen, vlak voor het belangrijkste toernooi ter wereld. Verder vond maar 11 procent van de ondervragen dat de spelers ‘liefde voor het vaderland’ koesteren. Dit laatste heeft waarschijnlijk te maken, meenden de commentatoren, met de talrijke schandaaltjes, affaires van chantage en arrogantie of gebrek aan respect voor journalisten en publiek, waarin overbetaalde spelers uit de banlieue de laatste jaren verwikkeld raakten.

Vorige week werd een opiniepeiling gehouden over de lievelingsspelers van de Fransen. Wonderkind Mbappé kwam niet eens in de top-3. Die bestond uit Griezmann, Lloris en Giroud, alle drie blank. Neemt Frankrijk, waar ongeveer 4 procent van de bevolking zwart is, een racistische houding aan als het gaat om zijn nationale voetbalelftal? Dit zou te kort door de bocht zijn. Bovendien zou de stemming spectaculair kunnen omslaan als in Rusland de titel wordt gewonnen. Probeer het eens om te draaien: hoe zouden ­Senegalezen of Nigerianen reageren als hun laatste voetbalselectie uit 17 blanken en 6 zwarten had ­bestaan?

Drie keer per week schopt Sylvain Ephimenco in Trouw heilige huisjes omver.