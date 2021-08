Hoe zou het nu zijn met luitenant Husmadallah?

Op 11 augustus stond in Trouw een foto waar ik van schrok. Het onderschrift luidde: ‘Een Nederlandse militair met Afghaanse politiemensen in Uruzgan, 2009’. De militair in kwestie zit op een stoel, de drie politiemensen op een kleed, één van hen houdt de arm van de militair vriendschappelijk vast. Ik kende deze man, dit was luitenant Husmadallah. Ik had met hem op datzelfde kleed gezeten, ook in 2009, delend in mierzoete thee en vele sigaretten.

Met vijftien mannen, van wie zeven zijn broers waren, bewaakte hij een checkpoint aan de rand van Tarin Kowt. En hij wist dat zijn lot zomaar bezegeld kon zijn. Ik lees na wat ik indertijd over hem schreef: “Zijn rol is bij iedereen bekend. Als de Taliban hem willen treffen, hebben ze hem zo gevonden. Twee van zijn broers – naast de zeven die collega’s zijn – zijn al vermoord. Maar Husmadallah zal niet wijken, zegt hij. ‘Wie moet hier anders voor de veiligheid zorgen?’”

Ik was in Uruzgan om voor Het Parool een reportage te maken over de leider van de civiele tak van de Navo-inspanningen, de Civilian Representative, ook wel Burgerking genoemd. Het was de tijd dat we nog in de wederopbouw van Afghanistan geloofden, dat we daar een eigen king hadden, iemand die een lokale politieluitenant als volgt kon toespreken: “Ik ben trots op u en betuig u mijn respect. Mensen als u zijn onmisbaar voor de opbouw van dit land.” Hoe zou het nu zijn met Husmadallah – van wie ik niet eens weet of ik zijn naam wel goed heb genoteerd?

Hij zal, als hij nog in leven is, niet behoren tot degenen die in aanmerking kwamen voor evacuatie naar Nederland, al was dat wel waar het artikel over ging waarbij zijn foto was afgedrukt. ‘Breng onze Afghaanse tolken in veiligheid’, luidde de kop, naar aanleiding van een noodkreet van de Nederlandse politievakbonden: “Stel mensenlevens boven interne procedures en evacueer deze dappere mensen nu”. Ook drongen ze erop aan niet alleen tolken in veiligheid te brengen, maar eveneens andere medewerkers.

Ze voelen zich besodemieterd

Je kunt zeggen: de implosie van de Afghaanse staat ging zo onvoorzien snel, we konden onmogelijk iedereen redden. Maar dan moet je dus wel het alarm negeren – zoals de regering ook deed – dat klonk vanuit het veld. De noodkreet van 11 augustus was zeker niet de eerste, begin mei riepen militaire vakbonden en veteranen al dat Nederland de Afghaanse hulptroepen in de steek liet. Ze voelden zich ‘besodemieterd’ door Defensie.

Op dat moment, weten we nu, begonnen de Fransen al met een operatie om alle Afghaanse medewerkers, inclusief koks, chauffeurs en schoonmakers, te evacueren. Nederland was traag en afwerend, met als gevolg dat we te veel mensen op het vliegveld van Kaboel of elders hebben moeten achterlaten. ‘Akelig’, noemde minister Bijleveld dit gisteren. Veel verantwoordelijkheidsgevoel klonk daar niet in door.

Sommigen vinden het onjuist dat alle aandacht nu uitgaat naar de Afghanen die geëvacueerd wilden worden. Dat deel ik niet, maar het is waar: er zijn al die anderen. Zoals Husmadallah, als hij nog in leven is.