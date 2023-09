Hoe zou het nu gaan met die mensen in het aardbevingsgebied die mij ontvingen als gast van God?

Abdelkader Benali merkte al eerder hoe zwaar het leven is in het aardbevingsgebied. “De mensen zitten als ratten de val.”

In het gebied van de aardbeving die zuid-Marokko getroffen heeft, wonen de meest gastvrije mensen van het land. Het is een gebied waar men heilig gelooft in het fenomeen van de ‘gast van Allah’, de onverwachte die elk moment kan aankloppen om mee te eten.

Vanzelfsprekend wordt die gast ook een slaapplek aangeboden. En om deze reden hebben families altijd een extra pak couscous in huis, zodat in een handomdraai een smakelijke maaltijd op tafel gezet kan worden.

Het gebied ligt in de driehoek tussen de havenstad Agadir, in 1960 getroffen door een aardbeving die de stad compleet vernietigde, de toeristentrekpleister Marrakesh en Ouarzazate, de poort naar de Sahara. In deze regio is het leven miserabel. Al generaties trekken mensen weg naar het noorden van Marokko, en verder, voor een beter leven. In Nederland kent Alkmaar een grote Marokkaanse gemeenschap met wortels in dit gebied.

Het is een gebied waar de mensen geïsoleerd leven en waar voorzieningen ver te zoeken zijn. Men kan uren reizen zonder een huis te zien. Maar wie dieper de binnenlanden inrijdt kan ook dorpsgemeenschappen aantreffen waar men verheugd opschrikt wanneer een reiziger zich aandient. Een gast van God!

Sowieso is het niet makkelijk om in de Hoge Atlas te komen, niet alle wegen zijn geasfalteerd en het onderhoud aan de weg is vaak slecht. Maar ook hier leven gemeenschappen die hun cultuur en tradities in ere houden.

Klimaatverandering

Het is een gebied dat extreem te lijden heeft onder de klimaatopwarming. Dit jaar werden voor het eerst temperaturen boven de vijftig graden gemeten in Marokko. Voor de bevolking van het huidige aardbevingsgebied, aangewezen op de toch al schamele opbrengst van het land, is dat een extra ramp.

Straks zullen juist weer overvloedige regens losbarsten die hele dorpen wegvagen. Dit is in het recente verleden gebeurd en het zal nog een keer gebeuren. We zijn gewend geraakt om beelden te zien van kolkende rivieren.

De mensen leggen hun lot in handen van God of een welvarend familielid in den vreemde. In de winter raken de dorpen door de sneeuwval ingesloten. Slechts met helikoptervervoer weet men de gebieden te bereiken met de noodzakelijke levensmiddelen.

Gast van God

Daarom zal de nasleep van de aardbeving lang en tragisch zijn. We zullen zien dat de hulp ernstig bemoeilijkt zal worden door overstromingen en sneeuw. Ik ben door dit gebied getrokken en elke keer ontvangen als gast van God. Men is er bescheiden, zal de stem niet zo snel verheffen. Alle hulp is welkom. Men heeft afgeleerd om grote verwachtingen te koesteren.

Via de sociale media zie ik de schade, de aardbeving is als een scheermes door de dorpen gegaan, heeft familiehuizen uit elkaar getrokken, wegen onbegaanbaar gemaakt en waterreservoirs gebroken. De overlevenden zitten als ratten in de val. En wij, gasten van God, kunnen hen niet bereiken. De aardbeving is zo onverwacht dat iedereen moet improviseren.

Op mijn reis van Agadir naar Marrakesh stopte ik, gelokt door een ouder stel dat langs de kant van de weg zelfgemaakte tapijten te koop aanbood. Ik liep mee het kleine, tochtige huis in waar het gezin woonde, werkte en sliep. Ik kocht een tapijtje. Het huis was omringd door de beroemde arganbomen waarvan de noten gewild zijn om hun olie. Ze worden geëxporteerd naar het buitenland waar ze veel geld opbrengen, net als de tapijten.

Ik betaalde een relatief klein bedrag voor mijn aankoop. Gooide het tapijtje in de achterbak en reed verder. Ik denk aan die mensen. Hoe zou het met ze zijn? Slapen ze buiten? En hebben ze een tapijtje waar ze hun vermoeide hoofd op kunnen leggen?