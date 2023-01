Hoe zorgen we ervoor dat dolfijnen niet meer hoeven te schreeuwen?

Dolfijnen moeten onder water schreeuwen om boven het door mensen veroorzaakte lawaai uit te komen. Eelco Leemans van de Clean Arctic Alliance beschrijft de eerste stappen om de situatie te verbeteren.

Onlangs verscheen in diverse kranten het verhaal over dolfijnen die schreeuwen om onderwatergeluid te overstemmen. Dat geluid komt vaak van antropogene bronnen, zoals bouwactiviteiten op zee, seismisch onderzoek en scheepvaart.

Van 23 tot 27 januari wordt bij de International Maritime Organisation (IMO, de maritieme tak van de VN) in Londen de SDC 9-bijeenkomst gehouden, over de aanpak van onderwatergeluid door schepen. In Nederland noemen we dit ‘geluid’, maar in het Engels is de term underwater noise, dus onderwaterlawaai. Dat past beter bij het fenomeen. Bij SDC 9 zal ook de Clean Arctic Alliance aanschuiven, een coalitie van twintig organisaties die samen pleiten voor drastische reductie van de impact die schepen in het Noordpoolgebied hebben. De eerste maatregel, waarvoor de Clean Arctic Alliance jarenlang succesvol heeft gestreden, is een verbod op stookolie rond de Noordpool: in 2024 gaat de eerste fase van zo’n verbod in werking.

Afhankelijk van geluid

Veel zeedieren en met name zeezoogdieren zijn voor essentiële functies als onderlinge communicatie, navigatie, het vinden van elkaar of van een prooi grotendeels afhankelijk van geluid. Inmiddels verdubbelt onderwaterlawaai van schepen elk decennium. Vrijwillige IMO-richtlijnen uit 2014 hebben niet geleid tot een stillere zee, integendeel. Het lijkt er dus op dat bindende maatregelen de enige manier zijn om dit probleem aan te pakken. Dat betekent onder meer dat schepen een Noise Management Plan moeten opstellen en reductiedoelstellingen voor onderwaterlawaai moeten hebben. Zonder deze eerste stappen wordt de zee nooit stiller.

Het meeste geluid van schepen wordt geproduceerd door scheepsschroeven en specifiek door een effect dat cavitatie wordt genoemd. Wanneer een schroef ronddraait in het water, ontstaan vacuümbelletjes die dichtklappen. Dat veroorzaakt ontelbare knalletjes die tezamen op geraas lijken.

Tegengaan van cavitatie is dus een belangrijke stap en dat kan met operationele en technische methoden. Door langzamer te varen neemt de cavitatie af: een simpele manier om bijvoorbeeld in specifieke gebieden de geluidsproductie te verminderen. Daarnaast zijn er technische maatregelen te nemen, zoals het monteren van een ander soort schroef.

Kortom: het is essentieel dat tijdens SDC 9 zoveel mogelijk landen hun steun uitspreken voor concrete maatregelen. Daarbij spelen de EU-landen en dus ook Nederland een sleutelrol: als die hun nek uitsteken, is er eindelijk zicht op een doorbraak.

Pas als dat gebeurt, is er een kans dat dolfijnen in de toekomst niet meer hoeven te schreeuwen.

