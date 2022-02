Hoe ‘zevenvinker’ Joris Luyendijk de maat werd genomen

Het gesprek afgelopen zondag bij Buitenhof tussen Twan Huys, Joris Luyendijk, Sylvana Simons en Neelie Kroes zindert nog wat bij me na. Luyendijk voelde zich door alle negatieve reacties op zijn boek over de zeven vinkjes nogal in het nauw gedreven en begon met een ‘dunne stem’. Het huilen stond hem nader dan het lachen. Die kwetsbaarheid onderdrukte hij met het middel dat veel mannen dan hanteren: woede.

Op wie moest hij die woede richten? Tegen Sylvana kon hij niet uitvallen. Sylvana was het met hem eens, maar maakte duidelijk dat hij niet de eerste noch de enige was die zijn privileges aan de orde stelde, en dat hij er niet met de eer vandoor mocht gaan. Neelie dan? Nee, Neelie had hem juist ter verantwoording geroepen over opmerkingen die hij over haar had gemaakt. Daar bood hij meteen zijn oprechte verontschuldigingen voor aan. (Oei, moeilijk, zo in het openbaar meteen grandioos bakzeil halen!) Hij richtte zich dus vol op Twan. Die kon als geharde zevenvinker het gesprek eigenlijk niet leiden. Het was een memorabel stukje televisie.

Maar wat me echt bezighoudt, is de uitspraak dat geprivilegieerde zevenvinkers ongeschikt zijn voor leiderschap omdat ze niet vanuit eigen ervaring weten hoe het is om niet-geprivilegieerd te zijn. Ze hebben dus een plaat voor hun kop, die niet weg te krikken is. En als ze pretenderen dat wel te kunnen dan zou dat een vorm van culturele toe-eigening zijn die uit den boze is. Pardon?

Groot voorstellingsvermogen

Ieder mens is in staat zich in te leven in de situatie van een ander mens. Toegegeven, dat is niet voor iedereen even makkelijk. Als je beschermd en bevoorrecht bent opgegroeid is empathie met minder goed bedeelde mensen best heel moeilijk. Daar heb je naast zelfkennis een groot voorstellingsvermogen voor nodig. Maar het is niet onmogelijk. De socialistische beweging ter verbetering van de omstandigheden van arbeiders werd in de negentiende eeuw onder anderen gestuwd door bevlogen types uit de gegoede burgerij en de adel.

Wie eenkennig zijn eigen achterstelling cultiveert als exclusief bezit en wie anderen het vermogen ontzegt die achterstelling te zien en te betreuren, die schiet zichzelf in de voet.

Dat was ook het geval toen Whoopi Goldberg de Holocaust afdeed als een akkefietje tussen witte mensen dat op het ere-etiket racisme geen aanspraak mocht maken, want niets was erger dan racisme en slavernij. Ze slikte haar bewering snel weer in, maar dat wil niet zeggen dat ze haar idee erover haastig aanpaste. Haar ideeën zijn een onderafdeling van een nieuwe ‘Historikerstreit’ die de uniciteit van de Holocaust ontkent en de uitroeiing van de Joden als een variant ziet van het vertrouwde West-Europese koloniale model van verovering, wreedheid, uitbuiting en slavernij.

Nieuwe perspectieven op de geschiedenis zijn altijd welkom, met name de visie vanuit landen en continenten die hebben geleden onder de expansie van West-Europese landen. Een visie op de geschiedenis moet voortkomen uit de oprechte wil de feiten recht te doen. Rancune of woede kunnen een goede motor zijn om zaken uit te zoeken, maar leveren niet altijd een zuiver oordeel op. Voor iedere historicus is het dus zaak de ‘eigen’ kant niet te ontzien. Eigen blinde vlekken en privileges moeten worden herkend.

De struikelende en falende mens

Het mooiste is het wanneer verschillende visies en perspectieven elkaar corrigeren en verbeteren. Met andere woorden: visies op het verleden kunnen alles bij elkaar een rijk, gevarieerd, genuanceerd, pijnlijk en heroïsch beeld opleveren van de struikelende en falende mens.

Ik kom als vijfvinker weer terug bij Luyendijk. Hij heeft veel aandacht gekregen voor zijn boek, een extra privilege dat menig ander auteur niet ten deel valt. Hij moet duidelijk nog wennen aan tegenspraak en scepsis. Maar hij is in ieder geval het ongemakkelijke gesprek in zijn eigen groep gaan voeren, al is het wat laat. Wie weet keert het old boys network hem de arrogante rug toe.

Maar anderzijds, hé, de mindervinkers dringen inmiddels door tot in de boardroom en de regering, het leven van de anderen komt langzamerhand zo dichtbij dat de zevenvinkers op hun wankele stoelen opeens hun eigen tekortkomingen zullen leren zien.