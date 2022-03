Hoe ‘westers’ moet Oekraïne eigenlijk worden?

Is verwestersing de bestemming van de mensheid? Ik zou dat nooit hardop vragen, maar tot voor kort ging ik daar misschien wel van uit. De vrije markt zou de democratie en de rechtsstaat doen opbloeien en gepaard gaan met de vrije uitwisseling van informatie via smartphones en de omarming van de westerse levensstijl, inclusief merkkleding en vooral Amerikaanse films. Hoewel ik niet blij werd van de oppervlakkige kanten van deze ontwikkeling, leek het toch onstuitbaar.

Maar de laatste jaren leek de verwestersing minder de beweging van de toekomst te zijn, met het verval van democratische staten en de opkomst van China. De oorlog in Oekraïne confronteert ons met de vraag wat westerse waarden eigenlijk zijn en hoeveel ze ons waard zijn.

Hoe ‘westers’ is Oekraïne eigenlijk? Deze vraag wordt de laatste tijd geregeld gesteld. De standpunten van Oekraïners over religie, seksualiteit en de rechtsstaat lijken soms meer op het ‘oosterse’ Rusland dan op het ‘westerse’ Europa. Ik weet niet of deze discussies vruchtbaar zijn. Wat ik interessanter vind zijn de verwachtingen die hierdoor worden gecreëerd over Oekraïne en zijn toekomst.

Dat kun je op treffende wijze terugzien in de rapporten van de Amerikaanse non-profit organisatie StrategEast. Zij heeft zich vooral bezig gehouden met de vraag in hoeverre de staten van de voormalige Sovjet- Unie aan het verwestersen zijn. Daarbij gaat het om politieke vrijheden en de mate waarin de politiek en de publieke opinie op het Westen zijn georiënteerd. Ook kijken haar onderzoekers naar mensenrechten en de onafhankelijkheid van de rechtsspraak. En hoe de economie zich ontwikkelt: in hoeverre is het gemakkelijk om zaken te doen en zijn nationale bedrijven geïntegreerd in Europese handelsnetwerken? Tenslotte meten ze ook de verwestersing van de taal, cultuur en levensstijl.

90 uit 100 punten

De resultaten van hun onderzoek voor 2020 zijn redelijk voorspelbaar. De Baltische staten – die altijd sterk op Europa waren gericht – scoorden ongeveer 90 (uit 100) punten. Een stuk lager staan Georgië, Moldavië en Oekraïne, met ongeveer 60 punten. Oekraïne boekt wel flinke vooruitgang vergeleken met een eerder rapport uit 2018. Een aantal andere voormalige Sovjetstaten bleven ver achter. Hekkensluiters waren Tadzjikistan (18 punten) en Turkmenistan (15 punten); in die landen was de situatie zelfs een beetje verslechterd vergeleken met de situatie in 2018. Rusland was de enige Sovjet-republiek die niet werd meegenomen in de studie.

Minder belangwekkend dan deze bevindingen is de aanname die erachter zit. StrategEast verwachtte dat de belemmeringen voor verwestersing sinds de val van het IJzeren Gordijn weggenomen zouden worden. Deze verwachting was overigens niet anti- Russisch. De organisatie verzette zich juist tegen Europese pogingen om een spaak in het wiel te steken van de pogingen tot integratie van de Balkanlanden en Rusland. Het is alsof ze er dachten dat de verwestersing vanzelf zou komen vanwege de evidente meerwaarde, en dat elke poging om dit te bevorderen een verfoeilijke menselijke interventie zou zijn, die een natuurlijk proces zou verstoren.

Wankelend Rusland

Het is nu duidelijk dat de verwestersing van de voormalige Sovjet- Unie geen geleidelijk en natuurlijk proces zal worden. Het is natuurlijk nog steeds mogelijk dat het ingrijpen van een wankelend Rusland de verwestersing juist zal bespoedigen. Het lijkt nu evident dat Oekraïne – of wat er van overblijft – zich sneller aan het Westen zal verbinden na deze oorlog. Maar hoe de ontwikkelingen gaan verlopen in West- en Midden-Azië is niet te voorspellen. Een geleidelijke en vreedzame overgang naar Westerse waarden zit er wellicht niet meer in.

De EU en de Navo moeten zich afvragen welke Westerse waarden de moeite waard zijn om te verdedigen, als het niet zeker is dat de verwestersing deel zal zijn van de toekomst. Waar ligt de kern van onze lotsgemeenschap? Zelf denk ik dat de nadruk te snel en te vaak is komen te liggen op de vrije markt, die in deze landen vaak geen vriend bleek te zijn van democratie en mensenrechten. Welke verwachtingen koesteren we van de ontwikkelingen in deze voormalige Sovjetstaten en welke waarden hopen we dat zij najagen? Wat mag dit ons kosten? In de discussie over de oorlog in Oekraïne is nog geen eenduidig antwoord gekomen op deze vragen.