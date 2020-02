Hoe vertellen wij de kraamvisite over ons socialemediabeleid?

Beste Beatrijs,

Het valt mijn vrouw en mij al een hele tijd op dat mensen met hun smartphone overal foto’s en filmpjes van maken. Deze opnames worden vervolgens ruim gedeeld via verschillende sociale media. Wij verwachten op korte termijn ons eerste kind en we zijn bang dat bezoekers zich met hun smartphones op onze baby zullen storten. Wij willen het maken van foto’s en filmpjes zoveel mogelijk in eigen hand houden om te voorkomen dat opnames een eigen leven gaan leiden (gedeeld worden met mensen die wij niet kennen) en er een heel digitaal archief ontstaat waar we geen controle over hebben. Hoe kunnen we dit kenbaar maken aan bezoekers?

Geen babyfoto’s delen

Beste Geen babyfoto’s delen,

U hebt vooral bezwaar tegen het doorsturen van foto’s naar onbekenden en het uploaden van materiaal naar sociale media, niet zozeer tegen het maken van foto’s voor eigen gebruik. Ik neem tenminste aan dat u het niet erg vindt als uw (schoon)ouders of broer of zus wat foto’s maken van uw baby voor hun eigen fotoarchief. Vertel uw familie en vrienden op kraambezoek gewoon hoe u het hebben wilt: ze mogen alleen een foto van de baby maken voor eigen gebruik. Foto’s doorsturen naar anderen is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Inmiddels is dit een tamelijk gebruikelijk verzoek, waar uw familie en vrienden niet vreemd van zullen opkijken.