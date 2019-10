Hoe vertel ik dat ik onze wintersport te vervuilend vind?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Al enige jaren gaan mijn vriendin en ik op uitnodiging van mijn schoonfamilie op wintersport. Hoewel het altijd gezellig is en ik hecht aan dit inmiddels traditionele samenzijn, begint de vorm me meer en meer tegen te staan. Het gaat meestal om een lang weekend, dus om nog wat tijd op de berg en voor elkaar over te houden is het vliegtuig het aangewezen transportmiddel. Ik wil eigenlijk zo min mogelijk vliegen en een tripje naar Midden-Europa komt me voor als een alleszins vermijdbare vlucht. Ook het wintersporten zelf – massatoerisme in kwetsbaar natuurgebied – staat me omwille van de aanslag op het milieu steeds meer tegen. Ik heb niet de indruk dat mijn schoonfamilie erg bezig is met de toekomst van de planeet en de invloed van ons gedrag daarop. Hoe kan ik deze, verder zeer leuke, gewoonte ombuigen naar iets wat de wereld en mijn geweten minder belast?

Skischaamte

Beste Skischaamte,

Veel mensen zijn erg gehecht aan hun jaarlijkse skivakantie. Uw schoonfamilie doet dit al jaren, dus ik denk niet dat ze er makkelijk van af te praten zullen zijn. Maar u kunt het natuurlijk altijd proberen. Houd een pleidooi voor de planeet en het klimaat en stel in plaats van een skiweekend een lang familieweekend in Nederland, Ardennen, Noord-Frankrijk of Midden-Duitsland voor. Iets wat redelijk vlot per auto bereikbaar is. (Mensen zullen tegenwerpen dat reizen per auto ook vervuilend is, maar goed.)

Ik verwacht niet dat ze zich door u laten overtuigen, maar je weet maar nooit. Als uw voorstel wordt afgewezen, kunt u altijd nog persoonlijk besluiten dat u niet meer meedoet met de skivakanties of desnoods dat u per trein en bus zult reizen. Bespreek dit trouwens eerst met uw vriendin. Als zij het met u eens is, hebt u samen een sterkere positie om de familie over te halen. Als uw vriendin uw klimaat- en milieuzorgen niet deelt, wordt het moeilijker, en blijft er voor u eigenlijk alleen de optie ‘niet meer meegaan’ of het trein- en buscompromis over.