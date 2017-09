Hoe Trouw Baudet benadert is wezenlijk anders dan hoe het destijds was met Fortuyn

Bij Trouw had vooral de politieke redactie moeite om het maatschappelijke belang van zijn opkomst op juiste waarde te taxeren. Meteen na de moord werd dit ongemak onderstreept. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei 2002 bleek Fortuyn, zijn opmars tot aan zijn dood ten spijt, niet één keer geciteerd in Trouw. Een zoektocht op 6 mei 's avonds in het archief naar zijn meest spraakmakende citaten in Trouw leverde geen resultaat op. Er waren wel veel kritische artikelen over hem, maar niet één waarin hij zelf iets had mogen zeggen.

Journalistiek hielden we aan de pe­ri­o­de-For­tuyn een kater over Cees van der Laan

In zijn lezersbrief van 3 oktober 2015 haalde hoofdredacteur Cees van der Laan de worsteling van de politieke redactie over populist Fortuyn al eens aan. 'Moesten we hem wel of niet interviewen?', schreef Van der Laan. 'Wie waren zijn aanhangers? Waarom was hij zo populair? Journalistiek hielden we een kater over aan deze periode.'

Van der Laan schreef dat bij de latere verslaggeving over Geert Wilders en zijn PVV iets soortgelijks speelde. 'Als we hem aandacht geven, bezorgen we hem ook ongewild een platform voor zijn ideeën. En hoe serieus moeten we zijn onhaalbaar geachte ideeën nemen?'

Nu Beter Het formele argument om Fortuyn te negeren, was voor de politieke redactie het gegeven dat hij geen deel uitmaakte van het Binnenhof. Van Thierry Baudet van Forum voor Democratie kan dat niet worden gezegd, nu hij sinds maart dit jaar met Theo Hiddema twee zetels in de Tweede Kamer bezet. Maar dat kan niet het enige argument zijn waarom de collega's in Den Haag veel meer 'open' zijn naar en over Baudet dan vijftien, zestien geleden met Fortuyn. Evenals Fortuyn destijds roept Baudet applaus én weerstand op. Dat geeft een journalistiek spanningsveld, waarin het de kunst is om niet met een van die stromingen mee te buigen. Die kunst van kritische en verantwoorde journalistiek wordt nu beter verstaan. Deze rijzende ster zal nog heel wat losmaken Lezer over Thierry Baudet Toch uitten afgelopen periode nogal wat lezers hun zorgen of kritiek over de berichtgeving rond Baudet. Die klachten en opmerkingen zijn opvallend gevarieerd. Die verscheidenheid is een gunstig signaal. Sommigen vinden ieder woord over Baudet er één te veel. Anderen menen dat het van Trouw 'verstandig' zou zijn hem meer aandacht te geven. 'Deze rijzende ster zal nog heel wat losmaken in Nederland'. Een lezer bekritiseert: 'Ik verbaas mij er telkens over dat de redactie Baudet zo promoot. Wellicht kan meer onderscheid worden gemaakt tussen mensen die voor belangen van anderen opkomen en diegenen die alleen bezig zijn met hun eigen gelijk.'

Inzicht Dat veruit de meeste Trouw-lezers geen binding hebben of hadden met politici als Wilders, en eerder Fortuyn, kan voor de redactie geen reden zijn om standpunten en ideeën van populistische politici volledig te negeren. Van de fouten die in het verleden zijn gemaakt, heeft de redactie geleerd. De politieke redactie liet dat vorige maand zien met een reportage in de Verdieping onder de titel 'Waarom Thierry en Theo volle zalen blijven trekken'. Enkele lezers vonden de term 'circus Baudet' in dat artikel weliswaar 'demoniserend', maar die kwalificatie lijkt mij overdreven. Het artikel gaf inzicht in de rol die Baudet en Hiddema spelen en verschafte de lezer een verrassend inkijkje in hun achterban: voornamelijk ambitieuze jongeren die zowel het leven als de politiek (nog) zien zitten.

