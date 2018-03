Hoe transparanter, hoe minder kans op veronderstellingen die niet stroken met feiten

Voor mensen met reisplannen zijn de verhalen vaak praktisch. Anderen verbreden er hun horizon mee. Maar ook vinden sommige lezers reisverhalen over vooral verre bestemmingen niet rijmen met de 'groene' identiteit van de krant.

'Wat is dat voor hypocriet gedoe bij uw krant?', schreef een lezer. 'Elk jaar de duurzaamste Nederlander uitkiezen en met veel bombarie in een lange serie presenteren maar tegelijkertijd die niet genoeg te laken vakantievliegreizen propageren. Hoe tweeslachtig kun je zijn?' Met nog enkele lezers noemde hij als voorbeeld het reisverhaal over Dubai en Abu Dhabi in Tijd van 24 februari. Enerzijds stimuleert de krant lezers om louter voor eigen genoegen CO2 het luchtruim in te jagen, anderzijds huilt de krant (krokodillen)tranen over klimaatverandering, was lezers' kritiek.

Hoe transparanter, hoe minder kans op ver­on­der­stel­lin­gen die niet stroken met feiten

Anderen vinden de redactie onvoldoende transparant waar het de scheiding betreft tussen journalistiek en marketing. Als voorbeeld noemen zij advertenties in Trouw voor lezersreizen die worden uitgevoerd door SNP Natuurreizen. Zodra een redacteur of correspondent, met medeweten van de hoofdredactie maar verder geheel buiten de krant om, als gids of spreker aan zo'n reis meewerkt, dringt zich bij lezers de vraag op waar journalistiek ophoudt en marketing begint.

'Heeft u wel eens branchevreemde marketingactiviteiten van een ziekenhuis of hogeschool gezien?', e-mailde een lezer. 'Een hogeschool die een voetreis naar de Amazonedelta aanbiedt omdat studenten zulke geweldige wandelaars zijn? Als de redactie toch aan branchevreemde marketing doet, verzamel dan spelregels'.

Die spelregels zijn er, reageert de hoofdredactie. Over reisverhalen en verwante zaken is zij sinds vorig jaar doende om 'een paar strepen te trekken'. Helderheid voor alles, zowel naar lezers als naar de redactie, is het uitgangspunt. Lastig punt is de vraag wanneer de redactie bij een reisverhaal verantwoording aflegt en wanneer niet. Het reisverhaal over Abu Dhabi en Dubai ontbeerde dergelijke verantwoording. Uit reacties blijkt dat lezers veronderstelden dat Trouw deze reis bekostigde of dat zij door een toeristen- of reisorganisatie was aangeboden. Het was geen van beide. Het was 'vrijwilligersjournalistiek' van een redacteur die tijdens haar vakantie in die contreien gratis een reisverhaal én een artikel over de nieuwe ecowijk in Abu Dhabi maakte, eenvoudig omdat ze dat leuk vindt.

Als dat tot het misverstand leidt dat Trouwredacteuren snoepreizen maken of uit naam van de krant het milieu pijnigen, kan het geen kwaad om de totstandkoming van óók zo'n artikel in een voetnoot uit te leggen. Dat lijkt overtrokken, maar hoe transparanter, hoe minder kans op veronderstellingen die niet stroken met feiten.

Vanaf eind deze maand zal de krant bij reisverhalen meer algemeen of specifiek uitleg geven over de totstandkoming

De redactie krijgt overigens van toeristen- en of reisbureaus vaker uitnodigingen om mee op reis te gaan of tickets aangeboden. Soms biedt dat de mogelijkheid om voor bijvoorbeeld Tijd naar een gebied te gaan waar Trouw normaliter niet snel komt. "Zulke verhalen vallen onder verantwoordelijkheid van de hoofdredactie en moeten dus onafhankelijk van de aanbieder van de reis tot stand komen", zegt hoofdredacteur Cees van der Laan. "Kan dat niet, dan wordt de reis afgewezen."

Uitnodigingen om mee te reizen zijn er ook van ministeries, grote ondernemingen, musea, hulporganisaties en dergelijke. Ook hier beslist de hoofdredactie over deelname. In bepaalde gevallen beslist de krant de reis zelf te betalen om zo de onafhankelijkheid te waarborgen. Vanaf eind deze maand zal de krant bij reisverhalen meer algemeen of specifiek uitleg geven over de totstandkoming, besloot de hoofdredactie onlangs al. Naar de lezer toe cruciaal, lijkt mij.

