Hoe toekomstbestendig is Mark Rutte? Steeds vaker betwijfel ik ernstig of hij Kerstmis zou mogen halen – als premier dan. Allereerst natuurlijk omdat een VVD-premier heel moeilijk symbool kan staan voor vergroenend Nederland, maar ook omdat het enige ideaal dat Rutte wél al jaren uitdraagt, het ‘doe-allemaal-lekker-mee-ideaal’, inmiddels alle geloofwaardigheid heeft verloren. De herfst was nog niet begonnen, of het regende rapporten waaruit blijkt dat het zelfredzaamheids-denken ons vooral dieper in de goot en in de put heeft geholpen.

U was het misschien vergeten, het was ook nog niet koud buiten, maar in augustus meldde het CBS al dat het aantal daklozen sinds 2009 is verdubbeld, onder jongvolwassenen zelfs verdrievoudigd. Eén van de oorzaken: jongeren die door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer aan het werk komen belanden op straat. Dan was er nog de jeugdzorg. Vorige maand moest het kabinet wel erkennen dat kwetsbare kinderen zeer ernstig in de kou staan sinds die zorg is afgeschoven naar de gemeente. Toch zou het volgens minister De Jonge ‘te ver gaan’ om te zeggen dat de decentralisatie is mislukt.

Diezelfde maand nog meldde het SCP dat de Participatiewet als mislukt beschouwd mag wor­den. Zeker: de baankansen voor de ongeveer 30.000 jonggehandicapten zijn gestegen, maar hun inkomenspositie en kans op een vast contract verslechterden juist. Trouwens: een vast contract, was dat in flexwerk-Nederland sowieso niet een luxe die nog maar weinig hardwerkenden is vergund?

Het liberaal paradepaardje

En daar kwam deze week nog een rapport overheen dat is doorgestuurd naar de Verenigde Naties: “Tien jaar geleden leefde 9,5 procent van de mensen met een beperking in armoede, in 2016 was dat 24,6 procent”, aldus de onderzoekers. Een van de belangrijkste oorzaken? Het beleid dat ‘de overheid zich terugtrekt en minder aan de knoppen draait’. Echt een liberaal paradepaardje, zo’n terugtredende overheid, naast het grondrecht om 130 te kunnen rijden natuurlijk.

Zoals u weet is dat ‘terugtrekken’ synoniem aan het intrekken van voorzieningen en toeslagen die gehandicapten voorheen op weg hielpen – voor zover je al wijs wordt uit die voorzieningen, want de Nationale Ombudsman waarschuwt al jaren dat de overheid dergelijke regelingen veel te ingewikkeld maakt. Wie bijvoorbeeld wordt gepest op de sociale werkplaats en dat niet durft te melden uit angst voor ontslag, weet vaak niet dat je met zo’n klacht naar de gemeente moet. En als de participeerder wél het juiste loket heeft gevonden, blijkt de gemeente regelmatig niet op de hoog­te van haar taak de klacht te behandelen, zodat de werknemer met beperking weer terug gestuurd wordt naar de sociale werkplaats.

Dat doet toch iets met je motivatie. Met de Ruttiaanse wil om vooruit te komen.

Misschien moeten alle daklozen van Nederland (bijna 40.000 in getal) zich met Kerst voor de deur van de premier verzamelen. Om te laten zien dat ze bestaan. Maar ik ben bang dat onze teflon-premier dan in een fijne wollen trui naar buiten komt lopen om iedereen voor draaiende camera’s een hele gave Kerst te wensen. Lachend natuurlijk.

