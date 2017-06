Hoe terughoudend moet je zijn met berichtgeving over aanslagen?

"Het doel van terroristen is niet het doden van de tegenstander, maar paniek verspreiden en zo de samenleving polariseren en ontwrichten. Daar hebben ze de media voor nodig", stelde Rob de Wijk in een gesprek met een redacteur van deze krant. Ephimenco liet zich in vergelijkbare bewoordingen uit in zijn column van dinsdag. "Wie wil er nou volstrekt geanonimiseerd de lucht ingaan?" vroeg hij zich af.

De ombudsman pleitte in algemene zin voor terughoudendheid in de berichtgeving over aanslagen en adviseerde om geen foto's van terroristen meer te publiceren. Zijn advies werd woensdag niet gevolgd door de redactie, toen we foto's afdrukten van de drie omgekomen aanslagplegers. De chef avond meende dat het artikel over de achtergronden van het drietal niet zonder portretjes kon. Het is die avond wel uitgebreid besproken en uiteindelijk heeft hij weloverwogen de knoop doorgehakt.

Keuzes

Bij elke aanslag - en er zijn er nogal wat geweest - bekijken we hoe proportioneel de berichtgeving moet zijn. Dat is afhankelijk van de aard en omvang van de aanslag, het aantal doden en hoe we bekend zijn met de plek waar het gebeurde. In deze optiek krijgen aanslagen in Londen, Parijs, Berlijn en Manchester meer aandacht dan een aanslag in Bagdad of Pakistan. We letten op de privacy van de slachtoffers, maar soms zijn er redenen om gedetailleerde informatie te bieden. Na de aanslag in Manchester publiceerden wij van de meeste slachtoffers foto's, om daarmee te illustreren dat de daders hier bewust een jong publiek lijken te hebben uitgekozen.

Bij de laatste aanslag in Londen publiceerden we dus zoals gezegd foto's van de daders (maar niet van de slachtoffers), omdat we over de achtergrond van de daders meer informatie wilden bieden. Bij de ophefmakende onthoofdingen in Syrië en Irak besloten wij niet meer de foto's van de slachtoffers in oranje overall te plaatsen, alleen foto's van toen ze nog in gewone doen waren. Gruwelijke details in woord en foto zullen we zoveel mogelijk vermijden.

De drang om zo compleet en volledig mogelijk over een terroristische daad te berichten wringt soms inderdaad met de gedachte terughoudend te zijn met berichtgeving. De vraag is ook of dit valt vol te houden nu de wereld door de toegenomen frequentie van traditionele nieuwsleveranciers, de enorme reikwijdte van sociale media en het bestaan van een duizelingwekkend aantal mediasites en blogs wat dit betreft geen enkele rem meer kent. Bovendien krijgen daders door het herdenken van de slachtoffers tijdens stille tochten, concerten en rouwbijeenkomsten ongewild toch een platform.