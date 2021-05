Hoe staat u stil bij 4 mei, en viert u de vrijheid op 5 mei? Stuur uw reactie naar 4en5mei@trouw.nl. Een selectie plaatsen we in dit artikel.

We kunnen er beter mee stoppen

Ik vind dat zowel de herdenking op 4 mei als de viering van onze vrijheid op 5 mei steeds meer gaat verwateren. Nu er steeds minder mensen zijn die zich de 2e Wereldoorlog nog kunnen herinneren kunnen we er beter mee stoppen.

Ik ben van 1941 heb de laatste 2 jaren van de oorlog bewust meegemaakt en herinner me nog maar al te goed de sfeer gekleurd door angst en geheimzinnigheid. Ik zag ‘grote mensen’ met elkaar fluisteren en soms ook huilen. Het geluid van sirenes en vliegtuigen van de Engelsen op weg naar Duitsland om daar de steden te bombarderen.

De Duitsers waren onze vijanden inmiddels weer onze vrienden, gelukkig maar.

De herinneringen aan mensen die in de oorlog sneuvelden, werden vermoord of stierven door ondervoeding zijn steeds waziger geworden. Ik hoorde laatst van een voorstel om alle mensen die slachtoffer werden van alle soorten van geweld, ook op 4 mei tijdens de ceremonie op de Dam te herdenken. Sympathiek voorstel maar dan niet op deze datum!

Wat valt er nog te vieren? ‘Vrijheid’ betekende in de naoorlogse jaren verlossing van de bezetter, maar is nu verworden tot ‘doen waar je zin in hebt’ of ‘het recht van de sterkste.’ Deze ‘vrijheid’ wordt gevierd met grote festivals waar mensen die de oorlog nog mee hebben gemaakt niets te zoeken hebben.

Herdenken en vieren: prima maar we moeten dan wel weten waar het over gaat en geen holle vormen kunstmatig in leven houden.

Miny Potze, Zwolle

Ik gedenk mijn moeder

4 mei een granaat huls gevonden in buurmans wei,

5 mei de mooiste bloem van eigen grond erin.

Zo gedenk ik mijn moeder, Russin, die jaren lang pulver in granaat hulzen moest stoppen in een werkkamp in Geesthacht, Duitsland, waar ik ook geboren ben.

Christie Meyboom de Bruin, Groesbeek

Beeld Christie Meyboom de Bruin

Triomf én angst op bijltjesdag

De oorlog was afgelopen toen ik 18 jaar was, feestelijk meerijden op de tanks met de Canadezen van De Bilt naar Utrecht.

Maar ook zag ik de vrouwen en meisjes die werden kaalgeschoren, ik kende de meisjes en ook de mannen en jongens die dat deden, zag de angst in de ogen van de vrouwen en de triomf in de ogen van de mannen. “bijltjesdag.”

In de loop van mijn leven heb ik vaak gesproken voor en met vrouwengroepen en gemerkt hoe moeilijk het was voor die vrouwen (en hun kinderen) om te spreken over de bevrijding. Ik heb goed praten met een vader die in het verzet werkte, maar hoe denk/voel je nu als je familie toen “fout” was?

Is Bevrijdingsdag voor alle mensen in ons land een feest? Ook als je in de afgelopen dagen de oorlogsfilms hebt gezien waarin het verschil tussen “goede en foute mensen” zo duidelijk te zien was?

Jenny Schneider van Egten (94)

Het Vondelpark

Op 4 mei denk ik aan mijn jeugd in Amsterdam. Vaak fietste ik door de Jodenbuurt en langs het Vondelpark en zag ik het bord “Voor Joden verboden”. Nu, 91 jaar oud, denk ik daaraan terug met spijt en wroeging. Had ik als jongen van 12-15 jaar niet iets kunnen en moeten doen? Dit gevoel is er sindsdien altijd geweest maar vooral jaarlijks op 4 mei.

Otto Gooiker, Den Haag

Een dag van somberheid

Elk jaar was de vierde mei een dag van somberheid. En uitzien naar de vroege avond, als we met veel familie rond het monument voor gevallenen in Renswoude stonden.

Het monument, waar de namen van onze familieleden op vermeld staan. Ook die van mijn vader. Maar iemand zei eens: je kunt eigenlijk niet echt rouwen om iemand die je niet gekend hebt. En ik weet nog steeds niet of dit waar is. Mijn vader werd eind 1944 naar een concentratiekamp gevoerd en hij is nooit meer teruggekomen. Of, zoals mijn moeder het later tegen mij als kind zei: De Duitsers hebben hem meegenomen. Wat moet ik hier nu mee? Ik kon in elk geval nog naar Renswoude ieder jaar. Dan voelde ik me nog onderdeel van het geheel. Vorig jaar al voelde ik me meer dan ooit verlaten. Letterlijk. En dat zal nu dinsdag wel niet anders zijn.

Bevrijdingsdag? Dat is nog nooit een feestje geweest. Hoe denkt men dat wij op 4 mei kunnen rouwen en een dag later feest vieren? Nee, dankjewel.

Corrie Lagerweij, Leusden

Het Oranjehotel

Het kan niet - vragen aan mijn vader hoe was het in het Oranjehotel. Hij was er 3 maanden te gast in 1943. Ik zoek zoek zijn naam op in het gastenboek van het Oranjehotel - ja daar staat zijn naam G.A. Gussenhoven arts. Reden - sabotage in O. D. verband. Wat ik weet van de spaarzame verhalen van hem waren de martelingen die plaatsvonden binnen de muren. Mensonterend. Na zijn vrijlating gaat hij weer aan het werk in Antoniushove ziekenhuis in Leidschendam. Hij gaat ook door met het helpen van onderduikers - een Joodse hoogleraar neurologie Bram Gans en een Canadese piloot.

Aanpakken - ondernemend - naar Indonesië werken als internist bij een oliemaatschappij - naar Amerika voor studie en terug naar Nederland zijn kinderen moesten daar naar de middelbare school. In Breda zet hij de cardiologie op de kaart - en introduceert hij echocardiografie.

Ik ben trots op mijn vader.

Elma Gussenhoven, Rotterdam

Een andere vorm van bevrijding

Op 4 mei kijk ik naar de Sobibor tapes en denk ik aan Jules Schelvis, de man die uiteindelijk, toen hij ouder werd ging vertellen aan kinderen over zijn ervaringen in de kampen. Ook denk ik aan mijn vader die in het verzet zat maar er nooit over sprak totdat hij vanwege hersenletsel na een ongeluk (buiten zijn schuld) zijn zorgvuldig afgesloten verleden zo maar, en onverwacht prijs gaf. Heftig voor mijn moeder en ons, zijn kinderen.

Helaas stierf mijn vader aan de gevolgen van het ongeluk op 69-jarige leeftijd. Ik brand een lichtje voor beiden, in mijn herdenkingshoekje. Op 5 mei hoop ik mijn eerste vaccinatie te ontvangen. Een vorm van bevrijding maar met een andere lading.

Heleen van Driel