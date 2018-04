Hoe om te gaan met Orbán, een leider die de Europese waarden ondergraaft?

Ik zag deze week een foto van Viktor Orbán, de sterke leider der Hongaren, op campagne in Székesfehérvár en werd besprongen door herinneringen. Reizen in het begin van de jaren tachtig, toen Hongarije binnen het Oostblok gold als de vrolijkste barak van het kamp. Het weergaloze uitzicht over de Donau vanaf de Gellért-heuvel, een jonge Orbán - slank, zijn haar in een matje - die in 1989 publiekelijk het vertrek van de Russen eiste. Het openknippen van het IJzeren Gordijn door minister Guyla Horn. En daarna, toen ik Midden-Europa-correspondent was geworden, gesprekken in de mooiste koffiehuizen van Boedapest, interviews in het parlement aan de rivier, reportages in staalfabrieken en op de poesta, liefst in het gezelschap van gekoelde rode wijn. Vörösbor.

Er zijn redenen om te denken dat Oost-Europa een noodzakelijke fase van nationalisme doormaakt.

Hongarije was op weg terug naar Europa, en ik juichte dat toe. Maar nu, 25 jaar later, is het de vraag of we geen koekoeksjong hebben binnengehaald. Voor de andere landen van Midden-Europa geldt dat ook, maar Hongarije gaat voorop in het streven naar een ‘illiberale democratie’, zoals Orbán het zelf noemt.

De man die in zijn jonge jaren de Russen uitdaagde en met een beurs van miljardair George Soros in Oxford studeerde, heeft zich ontpopt als een vriend van Poetin en een sloper van de democratie. Via een overheidscampagne met antisemitische ondertonen heeft hij zijn vroegere weldoener gebombardeerd tot de grootste bedreiging van het ‘christelijke Hongarije’. Soros staat volgens Orbán samen met Brussel aan het hoofd van een complot om ‘ons territorium te overhandigen aan een nieuw gemengd en geïslamiseerd Europa’.