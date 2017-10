Hoe om te gaan met de publieke, maar onbewijsbare claim van seksueel misbruik?

Prachtig materiaal voor de literatuur; het geheugen en zijn valkuilen. Maar nogal lastig voor de journalistiek, die eerst de feiten wil hebben voordat de percepties aan bod komen - strikt genomen een onmogelijke opgave, maar altijd het proberen waard.

De ombudsman van Trouw en die van de Volkskrant kwamen de afgelopen dagen terug op de berichtgeving rond Griet op de Beeck en het ongemak dat daarover was gerezen. Hoe om te gaan met de publieke, maar objectief onbewijsbare claim van een schrijfster dat zij seksueel is misbruikt door haar vader? Het confronteerde met mijn eigen sluimerende ongemak: in de column die ik er anderhalve week over schreef, nam ik de lezing van Op de Beeck onvoorwaardelijk over, was dat wel terecht?

Laat ik beginnen te zeggen dat ik dat deed omdat ik uit eigen waarneming weet dat het mogelijk is herinneringen te verliezen. Onder deskundigen schijnt hierover verschil van mening te bestaan, maar ik heb meegemaakt hoe het iemand overkwam na seksueel misbruik. Daarnaast was ik geraakt door de openheid van Op de Beeck, voortvloeiend uit het inzicht dat ‘uw noden uw sterkste troeven’ zijn. Zelf ben ik in mijn boek ‘Donderdagmiddagdochter’ bijna gênant openhartig geweest, er staan dingen in die ik mensen nooit in persoon zou vertellen, en toch heeft dat bevrijdend gewerkt.

De herinnering is een hond die soms geen enkel spoor nalaat, behalve in onszelf.