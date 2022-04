Hoe moet dat zonder de dagelijkse dosis antiheld Anton Dingeman?

Met grote vreze zien lezers en redacteuren de datum van 30 april dichterbij komen. Dan zal op pagina 2 de laatste Anton Dingeman-strip staan van Pieter Geenen.

In de afgelopen maanden hebben we (de redactie, ondergetekende en Anton Dingeman zelf) hier en daar laten vallen dat zijn pensioen aanstaande is. Maar lezers is het niet altijd opgevallen of schuiven dit onaangename idee onder het tapijt, zoals je brieven van de Belastingdienst of van Justitie liever niet wilt openen, omdat je weet dat je moet gaan betalen.

Deze week nog ontving ik een brief van een lezeres, Hanneke Prins. Zij schrijft: ‘Op een of andere manier is mij ontgaan dat Pieter Geenen met pensioen gaat. Dat las ik vandaag, terwijl ik ben opgehokt met corona. Help! Hoe moet dat nu, zonder de dagelijkse dosis antiheld, de geniale en prachtige tekeningen van Pieter Geenen die mij elke dag, ondanks de bange tijden waarin wij leven, met een glimlach doen beginnen?’

Ik had het niet beter kunnen verwoorden. De strips van Pieter Geenen houden ons een spiegel voor, met relativering, zelfspot, met vrolijke bitterheid, licht cynisme en ironie. En altijd met een aai over de bol van de werkelijkheid.

Hij maakt voor niemand een uitzondering. Niet voor zichzelf, het kabinet, de overheid, de Belastingdienst, de krant, politici, mensen die woke zijn of bomen omarmen, de koning, de goden, of onze Lieve Heer. Dit laatste tot verdriet van lezers die dan zijn strip veel te serieus nemen.

Met zijn tekeningen op pagina 2 gaan we nu dagelijks even voor anker, om daarna met een glimlach verder te gaan. En hij en zijn antiheld zijn bijzonder populair. Deze week kreeg Geenen nog van twee lezers uit Delft een forse chocolade plaquette toegestuurd met een portret van Anton Dingeman. Als dank voor zijn strips.

De strip verscheen vanaf 2009 dagelijks, zes keer per week

Voor wie denkt dat er meer aan de hand is dan de opgegeven reden om te stoppen – zijn pensionering – kan ik duidelijk zijn: die is er niet. Pieter Geenen begon in 2001 met een wekelijkse strip voor Trouw, die vanaf 2009 dagelijks verscheen, zes keer per week. Dat geeft veel druk en stress.

Het is een uitzonderlijke prestatie om in die frequentie, op hoog niveau, de werkelijkheid naar je hand te zetten en ons met zelfspot en relativering een glimlach te bezorgen.

Geenen is niet over te halen om door te gaan, hoezeer ik het afgelopen jaar ook geprobeerd heb hem af te brengen van zijn voornemen. Zijn pensionering is een goed moment om te stoppen, de koek is op, zegt hij zelf.

Vrijwel wekelijks krijg ik brieven hoe het nu verder moet zonder Dingeman. In het kader van de bekende stelling dat iedereen onvervangbaar is, maar dat we het toch gaan proberen, zullen we een poging wagen. De krant bestaat inmiddels 79 jaar en in die periode zijn alle onvervangbare mensen toch vervangen en is Trouw niet ter ziele gegaan. Dat geeft vertrouwen. Dus ja, hij wordt opgevolgd, maar… wel anders. Daarover volgende week meer.

Uiteraard zullen we het vertrek van Anton en Inez niet ongemerkt voorbij laten gaan. Vanaf 23 april besteden we aandacht aan de maker van dit illustere duo. In het najaar zal een boek met Geenens beste strips verschijnen. Ook is er een expositie van zijn werk in de maak.

En net zoals het laatste snoepje het lekkerste is; geniet in deze laatste weken nog van zijn strips.