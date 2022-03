Hoe meer verbonden met elkaar des te minder grip heeft corona op mensen

Uw columnist heeft corona. Gelukkig ben ik niet erg ziek geworden maar wel grieperig en moe. De ironie is dat ik samen met twee promovendi, die de afgelopen weken ook allebei corona hadden, een onderzoek aan het afronden ben naar de vraag of samenlevingen met meer sociale cohesie misschien minder te lijden hebben onder het virus.

Het lijkt misschien een vreemde vraag. Maar epidemiologen hebben inmiddels vastgesteld dat er enorme verschillen tussen landen zijn als het gaat om besmettingscijfers en doden. Als we de cijfers vergelijken van het begin van de epidemie tot november 2020, dus net voordat er vaccins geïntroduceerd werden, was het wereldwijde gemiddelde ruim twee coronadoden per tienduizend inwoners. Maar in sommige landen waren er meer dan 20 tot zelfs 26 overlijdens per tienduizend inwoners.

Armste landen hebben de minste coronadoden

Een voor de hand liggende verklaring voor dit verschil is armoede: landen met beperkte gezondheidszorg zouden het virus moeilijker kunnen bestrijden. Maar epidemiologen hebben, soms tot hun eigen verbazing, vastgesteld dat dit niet klopt. Ten eerste hebben juist de armste landen de minste coronadoden. Nu kun je denken dat dat komt omdat niet alle coronadoden als zodanig geregistreerd zijn. Maar zelfs als je naar de oversterfte kijkt – de extra sterfte na vergelijking met de jaren voorafgaand aan de coronapandemie – hebben arme landen nog steeds erg weinig coronaslachtoffers, met name landen in Afrika.

Ten tweede blijkt uit onderzoek van epidemiologen dat indicatoren voor de kwaliteit van de gezondheidszorg geen enkele rol spelen in de coronaverschillen tussen landen. Ook in ons eigen onderzoek zagen we dat een maatstaf zoals het aantal ziekenhuisbedden per duizend inwoners geen enkel statistisch verband heeft met corona­sterfte.

Dat roept de vraag op: wat verklaart dan wel het grote verschil in coronadoden tussen landen? Omdat wij een wereldwijde database beheren met sociale indicatoren leek het ons een goed idee om te onderzoeken of sociale cohesie misschien een verklaring kan bieden, oftewel, de factoren die onder meer zorgen voor vertrouwen en samenhang.

En inderdaad, als een land een punt beter scoort op de ranglijst van sociale cohesie scheelde dat zomaar 2,3 coronadoden per tienduizend inwoners. En dan hebben we keurig alle andere mogelijke factoren meegerekend, zoals het bnp (de mate van welvaart in een land), corruptie en het aantal ziekenhuisbedden.

Net zozeer een sociaal als medisch fenomeen

Wat kunnen we hieruit leren? Ik denk dat een van de lessen is dat een epidemie net zozeer een sociaal fenomeen als een medisch fenomeen is.

Hoe gaan mensen ermee om? Houden ze rekening met elkaar en zijn ze bereid om hun eigen comfort op te geven om kwetsbaren te beschermen? Vertrouwen ze anderen om hetzelfde te doen waardoor ze gemotiveerd blijven om zich aan de voorzorgsmaatregelen te houden? Zijn ze solidair met degenen die economisch te lijden hebben onder lockdowns en wordt er onderlinge hulp geboden?

Onze schattingen laten zien dat als ons land dezelfde hogere sociale cohesie had gehad als Zwitserland of Mauritius, dat we dan in die eerste tien maanden vierduizend minder coronadoden gehad zouden hebben. Natuurlijk is het slechts een schatting en zijn er tal van onzekerheden. Maar het zet wel aan tot reflectie over de verborgen krachten van de samenleving.