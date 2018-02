Hoe meer het rechts voor de wind gaat, hoe meer links schuimbekt en onverdraagzaam wordt

In Rotterdam verliet Pim Fortuyn, toenmalig lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam, die ochtend zijn woning. Het gehele traject werd hij door schreeuwende linkse activisten begeleid die borden droegen met ‘Stop de Hollandse Haider’ (Haider was de leider met nazi-sympathieën van de Oostenrijkse FPÖ).

Ik weet nog hoe ik op die 6 maart 2002, thuis voor de buis, verachting voelde voor die activisten die de gang van een lijsttrekker naar het stembureau verhinderden. Het democratische proces dat zijn ultieme uiting vindt in stemmen, is heilig. De kiezer is dan koning en niet de luidruchtige activist die hem op het laatste moment probeert te beïnvloeden.

Toch gaat dit weer gebeuren. Een consortium van linkse en extreem-linkse krachten waarin trotskisten, communisten, identiteitsfanatici, anti-Israël-activisten en Erdoganisten elkaar hebben gevonden, zal in Amsterdam een demonstratie houden. Dit slechts drie dagen voor de raadsverkiezingen van 21 maart. De oproep van de organisatoren - ‘Geen racisten in de Raad’ - is hoofdzakelijk gericht tegen de verkiezingsdeelname van het rechtse Forum voor Democratie (FvD) van Baudet. De bedoeling is om de intrede van FvD (volgens peilingen goed voor 3 zetels) in de Amsterdamse gemeenteraad te verhinderen.

Ervan bewust dat de oproep om tegen een deelnemende partij te demonstreren een vorm van verhindering van het democratische proces is, hebben drie parlementaire partijen zich van die demonstratie teruggetrokken. De lijsttrekkers van die partijen (PvdA, SP en Dierenpartij) zijn hierdoor op de extreem-linkse site Joop.nl van de publieke omroep Vara/BNN van ‘lafheid’ beticht en respectievelijk voor ‘tuthola’, ‘zakkenwasser’ en ‘halve gare’ uitgemaakt.

Om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen, moet je kennelijk niet meer bij GroenLinks zijn