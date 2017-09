Van patriottisme word ik altijd erg onrustig, vooral als het zich tooit met uniformen en vlaggen. Ik ben ­belijdend lid van de supranationale kerk, het uiteenvallen van Joegoslavië vond ik verschrikkelijk, de deling van Tsjechoslowakije – waar ik met mijn neus bovenop stond – een stap terug in de tijd, de Brexit is volgens mij een grote vergissing en ik ben geneigd elk separatisme, zoals nu in Catalonië, te beschouwen als iets benepens.

Maar ik twijfel. Ik ben er niet zeker van of mijn instincten me wel de goede weg wijzen.

Borstklopperij

Natuurlijk, alle nationale en regionale borstklopperij heeft iets kinderachtigs, het gaat altijd vergezeld van het idee dat wij deugen en zij niet, en van het naïeve geloof dat alles goed komt zodra het volk ­verlost is van de machthebbers in hun arrogante hoofdsteden – Madrid, Brussel, Londen, ­Washington, vul maar in. Voor sommigen past ook Den Haag in dat rijtje.

Maar wellicht moet ik ook die gedachte opgeven, en is het juist hoe meer landen hoe leuker, hoe meer grenzen hoe gezelliger.

Maar de fluwelen scheiding tussen Tsjechië en Slowakije dwong me schoorvoetend al tot de erkenning dat er soms iets voor te zeggen is om uit elkaar te gaan. Als het gaat om landen die elkaar vervolgens weer tegenkomen in de EU, verliest de grens die ze hebben opgeworpen weer een groot deel van zijn betekenis, en dan is de vraag hoe rampzalig het allemaal was.

Voor Joegoslavië was het gewoon veel beter geweest om gecontroleerd uit elkaar te spatten – en elkaar vervolgens in Brussel weer tegen te komen – dan te proberen het multi-etnische ideaal overeind te houden, voor zover het woord ideaal hier op zijn plaats is. Dat de Koerden liever in een eigen staat wonen dan in Irak, en de Palestijnen liever in een eigen staat dan in Israël, kan ik me goed voorstellen, al blijft ergens de gedachte sluimeren dat het mooier en beter zou zijn als het niet nodig was.