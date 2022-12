Hoe Marokkanen vochten voor Nederland

Columnist Abdelkader Benali had een bijzonder gesprek over Nederlandse militairen met een Marokkaanse achtergrond.

We hebben allemaal een geestelijk verzorger nodig, concludeer ik aan het einde van de avond in de zaal van de Kromhout-kazerne van Defensie in Utrecht. Katholieke aalmoezeniers, imams, dominees, humanisten en de Hindoestaanse pandits zitten zij aan zij. We praten over rouwbegeleiding naar aanleiding van mijn roman Paradijsvogel boven de Hoge Woerd, het verhaal van een Nederlandse moeder en Marokkaanse vader die na het verlies van hun zoon zoeken naar vastigheid in een koude, lege wereld.

Ali Eddaoudi, die hoofd is van de islamitische dienst voor geestelijk verzorgers, heeft me uitgenodigd. “Je boek is belangrijk voor ons. De commandanten brengen bij overlijden van een militair de nabestaanden op de hoogte. Een belangrijke en zware taak.” Geestelijk voedsel op een doordeweekse dag.

Ron Geenen, directeur van de dienst geestelijke verzorgers, vertelt me dat elke militair, ongeacht zijn levensbeschouwelijke achtergrond, recht heeft op geestelijke bijstand. “Ook de humanisten.” De Joodse militairen kunnen uit drie rabbijnen kiezen. “De minister van zal elk verzoek van welke religieuze stroming dan ook welwillend moeten bekijken.”

‘Geloof, hoop en liefde’

De zaal loopt vol. Een antwoord over zingeving sluit ik af met de bijbelse woorden “Geloof, hoop en liefde.” Een dominee roept: “Met deze uitspraak kan de avond worden afgesloten.” De zaal lacht. Ik praat met Ali Eddaoudi over de eerste keer dat ik hoorde dat een Nederlandse militair met een islamitische achtergrond omkwam: Azdin Chadli. “Het was in 2009”, zegt Ali. De polarisatie ging richting kookpunt. “Waar ligt je loyaliteit”, werd Marokkaanse Nederlanders gevraagd. Het nieuws kwam hard binnen. Dáár lang onze loyaliteit. In Afghanistan. Zoon van een Marokkaanse vader en Nederlandse moeder. Hij was er nog maar een week toen hij bij een raket­aanval werd geraakt.

Ali Eddaoudi ging in die periode aan de slag als geestelijk verzorger bij Defensie. Zijn benoeming zorgde voor controverse in de Tweede Kamer. Als columnist vond hij eerder dat het Westen in Irak en Afghanistan weinig goeds bracht. Hij had afstand genomen van die uitspraken. Maar staatssecretaris van defensie Jack de Vries zat met de benoeming in zijn maag.

We zijn dertien jaar verder, ik kijk om me heen en zie zelfverzekerde bi-culturele militairen. Ali Eddaoudi is als een vis in het water tussen zijn collega’s. Een nog jonge pandit, een hindoe-geestelijke, vertelt: “Ik werd na het wegvallen van een collega opgeroepen om na een begrafenis te spreken voor de familie. Ik kon me niet voorbereiden.” De pandit sprak de familie toe over het belang van herinneringen.

De zaal luistert. We geven de stilte aan elkaar door. Na afloop ga ik in gesprek met militairen met een Marokkaanse achtergrond. Onder extreme omstandigheden dienen zij Zijne Majesteit.

Een jonge man vertelt: “Mijn collega’s deelden ongezouten hun vooroordelen over moslims met mij. Wat ik dan deed was wanneer we een-op-een waren uitleggen wat mijn religie behelst. Soms in het midden van de nacht in een auto terwijl we op patrouille waren.” Een andere man verzucht: “Voor mij staat het als een paal boven water dat ik de vrijheid verdedig van het land dat mijn vader heeft ontvangen.” Ik hoor trots.

Ik rijd terug naar huis. Het voelt alsof ik een tijdperk achter me laat.